Actores principales de “Volviendo a Casa” que filmarán en Claromecó

En Buenos Aires, durante las dos últimas semanas, se realizó el casting de los actores principales a cargo de Mariana Guerrero y del director Ricardo Preve para la película "Volviendo a casa".

Los seleccionados son: Jorge Digilio (Sargento Contramaestre Reinaldo Torchia), Cristian Disábato (Alférez Helio Sandroni), Tomas Wolf (subjefe silurista Carlo Acefalo), Pablo Pieretti (marinero Pablo Costagliola), y German Rodriguez (Teniente de navío Alfredo Morone, comandante del Macalle).

Los cinco estarán en Claromecó, con los seleccionados allí, para rodar el Documental.

En imágenes, se ve en 3D parte de lo que van a construir del submarino italiano Macalle con escala 1:1, por ejemplo muestran la sala de maniobras y torreta con sus medidas en metros; todo esto, gracias al trabajo de la directora de arte Graciela Fraguglia, realizadora de la escenografía de "Iluminados por el fuego", "La fuga" y "Pequeños milagros", entre tantas otras. Preve, nos cuenta que gracias a ella ganaron una nominación a los Emmys con el arte de Niños momia sacrificados en Salta para National Geographic.

Sobre los actores

Pablo Pieretti: 32 años, recientemente ganador del premio Estrella de Mar 2017 como Mejor Actor protagónico de drama, por la obra "Entropía o el orden de lo vano". En Teatro también se destaca en: "Crápulas" e "Insania" de Paul Caballero, y “El Pelícano” de August Strindberg, entre otras. Se instruyó con maestros como: Carlos Evaristo, Nora Moseinco y Augusto Fernandes. Participó en series y tiras televisivas como “Loco por vos”, "Educando a Nina", “Viudas e hijos del Rock and Roll”, “Guapas”, “Vecinos en guerra”, “Farsantes”, “Historia Clínica”, “Alguien que me quiera”, “Casi Ángeles” y “Malparida”. También ha tenido una destacada participación en numerosas publicidades locales y extranjeras.

Germán Rodríguez: egresado de la carrera “Formación del Actor”, de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Fue nominado por su labor a los premios Florencio Sánchez, Trinidad Guevara y Teatro del Mundo. En el cine, se acaba de estrenar la película en la que participó "Alptraum", con dirección de Ana Piterbarg. En TV hizo programas de ciencia para canal Encuentro. En teatro ha actuado en el ámbito independiente, oficial y comercial.

Cristian Disábato: 29 años, Actor. Experiencia teatral: Niños Terribles (dirección de Melina del Valle-Norman Briski) – Criaturas de la Noche, en cartel (dirección de Henry Aran). Formación actoral con Norman Briski, Augusto Fernándes y Guillermo Cacace.

Jorge Digilio: Se formó como actor con los maestros Lito Cruz, Raúl Serrano y Alejandro Catalán, entre otros. Realizó trabajos varios para cine, tv, teatro y publicidad.

Tomas Wolf: 21 años. Está cursando el 4to y último año de la carrera de Formación del Actor en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. También es parte del grupo de teatro "Grupo CHIBO" haciendo la obra "By Elvis". Filmó el corto "Vísperas" en 2016 participante del "Ciclo de Historias Breves".