Acuerdan en que es indispensable sostener la educación superior

Tras un encuentro del Consejo de Educación Superior que fue calificado como positivo por los participantes, la directora del ISFDYT N°33, Graciela Callegari; el diputado Pablo Garate y la concejal Andrea Montenegro (FR) coincidieron en que es un desafío, en una situación de ajuste, sostener la educación superior y apuntar a la resolución de algunas de sus dificultades más urgentes, como la falta de sedes y otros problemas de infraestructura y financiamiento.

“Se hizo una descripción de todo lo que se ha logrado en la educación superior del distrito, primero por parte de cada institución y luego buscando articularse ganando en fuerza y posibilidades para el desarrollo de Tres Arroyos. Y si bien estamos trabajando articuladamente para pensar algunas acciones en política de educación superior, hoy enfrentamos un desafío y es que sin política de educación superior no hay crecimiento y desarrollo posible para un distrito. Pero necesitamos financiamiento, infraestructura y apoyo a quienes quieren ingresar a la educación superior. Y si hay líneas, no son suficientes, y necesitamos apoyo político”, apuntó Callegari.

Garate, por su parte, aseguró que “esta reunión tiene que transformarse en algo más ejecutivo, que nos permita delinear y trabajar en objetivos de corto, mediano y largo plazo. Nos llevamos un informe de cada institución, que a su vez se explicó detalladamente. Y nuestro aporte sin duda puede pasar por temas de financiamiento, cuando se discuta el Presupuesto Provincial, y en la creación de herramientas legislativas y estratégicas que pongan a Tres Arroyos a la vanguardia en educación superior, para acompañar el esfuerzo que hacen los institutos”.

Finalmente, tanto Garate como Montenegro hicieron referencia al contexto de ajuste que atraviesa la educación en la Provincia, y a la que no es ajena la formación superior. “Acá hay esfuerzo y voluntad pero se necesita financiamiento, es una época de mucho recorte y los alumnos se ven afectados también por los inconvenientes en becas y planes como el Progresar”, advirtió la edil del Frente Renovador.

Habrá un nuevo encuentro el 13 de agosto próximo.