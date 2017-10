Acuerdo ante el conflicto de la UOCRA: “Estamos luchando contra las mafias que se disfrazan de sindicalistas”, dijo Villegas en Bahía

Tras la renuncia de la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca por las denuncias de aprietes a empresarios, el gobierno boanerense firmó hoy un "acuerdo de convivencia" con las cámaras empresarias locales y el actual interventor del gremio de la construcción, Ricardo Rodríguez.

El acto, que se llevó a cabo en la delegación bahiense del Ministerio de Trabajo, contó con la presencia del intendente Héctor Gay; el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, el interventor de la UOCRA, y el tresarroyense Pablo Quantin, presidente de la Delegación Bahía Blanca de la Cámara de la Construcción.

"Estamos luchando y desplazando a las mafias que se disfrazan de sindicalistas. Trabajamos muy bien con quienes quieren trabajar honestamente, independientemente del partido político y a quien voten en las elecciones", manifestó Villegas.

El ministro de Trabajo bonaerense sostuvo que "hay un liderazgo político de [el presidente] Mauricio Macri y la gobernadora [María Eugenia] Vidal en donde hacen lo correcto: trabajar para que la inversión pública y los inversores privados puedan generar empleo genuino".

Para Villegas "nadie está preso en la Argentina por defender los derechos de los trabajadores" y sostuvo que "los que están presos y prófugos lo están por delincuentes".

En el evento también estuvo presente Fabián Gurrado, presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, quien en los últimos días firmó un acuerdo junto a Héctor Gay en el que se comprometen a buscar soluciones a los problemas locales vinculados al trabajo, según publicó La Nueva.

Por otra parte, el intendente bahiense también habló sobre el acta de convivencia firmado y explicó lo que significa para la ciudad.

"[El acuerdo] marca una nueva etapa en las relaciones laborales en cuanto al sector de la construcción y la relación entre el poder político, el gremio y las empresas del sector", expresó Gay en conferencia de prensa.

Y agregó: "Consideramos que es un hito muy importante [para Bahía Blanca], porque lo que viene es trascendente en materia de obra pública y privada también".

Según señaló Gay, el interventor del gremio "ya recibió a empresas que no querían trabajar en Bahía Blanca por lo que estaba pasando en la UOCRA".

"No teman por su salario"

El interventor de la UOCRA local, Ricardo Rodríguez, habló hoy sobre la situación que atraviesa el gremio y le pidió a los trabajadores "que no teman por su salario".

"Nosotros vamos a hacer respetar todas las normas de seguridad e higiene y no nos vamos a meter con cosas que el gremio no tiene que hacer", cerró.