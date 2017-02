Acuerdo: Se levantó el paro bancario de 72 horas

Luego de una extensa reunión de más de ocho horas en el Ministerio de Trabajo, funcionarios, empresarios y sindicalistas llegaron a un acuerdo por el conflicto salarial del sector y se levantará el paro de 72 horas que iba a realizar el gremio entre este viernes y el martes 21.

Los voceros de Trabajo explicaron que se acordó un actualización del 4 por ciento para 2016 de pago inmediato y en un solo tramo, y agregaron que "para la paritaria 2017, se acordó un aumento del 19,5 por ciento, más dos clausulas gatillos en junio y en octubre.

El conflicto había desencadenado porque la cartera laboral no homologaba el aumento acordado en las paritarias en noviembre último, alegando que la banca extranjera no lo había firmado. La negativa se basaba en que ese convenio sectorial no respetaba la pauta de incremento de sueldos "establecida por el Gobierno, en torno del 18 por ciento".