Acusan de extorsión al ex delegado de ATCADE Mario Rodríguez

Con la presencia del delegado provincial Diego Sommer; Pedro Rolandi de Daireaux y Carlos Marcote, delegado de Tandil; y la tesorera de la delegación local, Lucrecia Rivero, dirigentes de ATCADE imputaron al exdelegado Mario Rodríguez actitudes de “apriete de transportistas con la excusa de que los está defendiendo”. Rivero anticipó que se reflotará “un acta firmada de libre de conflicto”, que permitirá “que los camioneros trabajen en paz y no sean rehenes de ninguna institución”.

Sommer, por su parte, aseguró que “esta es una crisis importante; repudiamos los hechos que está produciendo esta gente, que lejos de defender el transporte está lucrando. Mario Rodríguez ha ido de la mano de ATCADE y sigue ‘chapeando’ con que está con nosotros, pero le pedimos que no ensucie más nuestra entidad. Esta extorsión que está haciendo ATCOA no la vamos a permitir, y vamos a recurrir al Ministerio de Justicia como corresponde”.

“Paran a los camioneros, les dicen que se tienen que afiliar con ellos sí o sí, les cambian los carnets de prepo, les rompen las cartas de porte que son documentos, y se los coacciona: esto es un delito penal. Llamen a la policía pero no permitan que los paren”, sostuvo Sommer, quien adelantó que se denunciarán estos episodios en la Dirección de Cargas provincial. Además, elogió al intendente Carlos Sánchez y aseguró que le pedirán una reunión para ponerlo en conocimiento de esta problemática.

Rivero, en tanto, aseguró que “hay al menos cinco denuncias, y no sabemos por qué la justicia no interviene”. Y entre los hechos expuestos, se habló incluso del uso de un arma blanca.