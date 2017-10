Adela Cornú: “Pretendemos duplicar la cantidad de votos”

La candidata a Diputada Nacional por CUMPLIR, cuyo referente es Florencio Randazzo, consideró que si bien hasta el momento la campaña a nivel local viene siendo “tranquila y limpia”, no descarta que algunos sectores pretendan lograr un acercamiento con los partidos minoritarios, en busca de incrementar sus votos el próximo 22.

“Nosotros decidimos empezar a caminar este espacio, convencidos de que era nuestro lugar, más allá de las circunstancias electorales. Seguiremos trabajando porque estamos convencidos de que podemos ser una gran alternativa de cara al futuro”, expresó Adela Cornú a LU24 esta mañana.

“Queremos construir un peronismo amplio. Ahora todos disputan el voto peronista, cuando escuchamos que se lo ha querido vaciar y se lo ha demonizado y ahora resulta que todos lo quieren. Tenemos una doctrina y la queremos cumplir”, aseveró.

Según Cornú, “la campaña ha venido siendo tranquila y limpia. Cuando uno ve que por ahí empieza a perder; porque está atento a las encuestas, los partidos que tuvimos una minoría sabemos que van a tratar de captar esos votos. El voto es de la ciudadanía. Venimos siendo coherentes y no pretendemos ningún tipo de llamado. Acá somos pocos y nos conocemos mucho. Tuvimos 906 votos y pretendemos duplicar la cantidad”.

Mencionó que son tres sectores del peronismo en la ciudad, “y de acá al 22 se debe dar un gran debate ideológico si es que pretendemos estar todos juntos alguna vez. No es lo mismo un Garate que fue concejal con la Alianza, el que después estuvo con Kirchner y el que hoy está con Massa y con Massa y Stolbizer. Nosotros hemos sido coherentes dentro de nuestro espacio. Nadie tiene el peronómetro ni yo tampoco. Después del 22 se verá que es lo mejor. Seguiremos trabajando para tener el peronismo amplio que una vez soñamos”, remarcó.