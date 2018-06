Adhesión total de la CGT Regional Tres Arroyos al paro del lunes

Luego del cónclave que realizara este jueves la CGT Regional Tres Arroyos, con 22 gremios presentes, se dio a conocer que en el mismo, se dio apoyo total al paro del próximo lunes 25, dispuesto por la CGT a nivel nacional.

En conferencia de prensa, Humberto Salaberry, titular del nucleamiento gremial en Tres Arroyos, enumeró los sindicatos que adhieren, y mencionó a Luz y Fuerza, Molineros, ATSA, Alimentación, UOM, Panaderos, Fideeros, Municipales, ANSES, Bancarios, SMATA, UPCN, Motos, SOEME, SUETRA, Peaje, Camioneros, Gastronómicos, Comercio, Carne, ICAP y Vigilancia.

Salaberry indicó que “esto es una lucha y el trabajo de todos”, enumerando luego los motivos del reclamo por el cual se decretó la medida de fuerza por parte de la CGT.

“Es un llamado nacional para que se sepa que el pueblo està disconforme, se está cansando de todo esto, no puede decir que no hubo apoyo, no hubo colaboración o que hubo palos en la rueda y son casi tres años, treinta meses, y los trabajadores, los humildes, la clase media, no tuvieron ninguna medida a su favor”, sostuvo.

“Esto tiene que ser un llamado de atención al gobierno, que tiene que poner los oídos, no es un capricho, esto tiene que arrancar ahora y lo dijimos antes y lo decimos ahora “ni un paso hacia atrás”, arengó.

“La CGT Tres Arroyos va a estar presente con todos sus gremios; invitamos a la población a los pequeños comerciantes y al vecino común a adherirse, esto no es un paro político es un paro de los trabajadores en el cual queremos que nos oigan de una vez por todas”, convocó.

Junto a los camioneros en el cruce de rutas 3 y 228

“El paro de por sí es sin movilización, lo que no quita que en algunos lugares se haga, nosotros en Tres Arroyos nos juntaremos con los camioneros en Ruta 228 y Ruta 3, estaremos con ellos a las 12:00 charlando con ellos, compartiendo un mate y hacer una reflexión sobre el paro”, finalizó.

Perotti: “Hoy comenzamos, no sabemos cuándo terminaremos”

Por su parte, Alberto Perotti, de Molineros, agregó: “Quiero dejar en claro al que adherimos la mayoría de las asociaciones sindicales, afiliadas a la Confederación General de Trabajo y a la Corriente Federal de Trabajadores, como así también la CTA Oficial y Disidente, que este paro no está dirigido al empresariado, está dirigido al modelo de país, en contra del avasallamiento a los trabajadores; no comulgamos para nada con estas políticas neoliberales salvajes que no tienen piedad con ninguna clase social; hoy es el comienzo de la lucha de los compañeros trabajadores, tenemos que estar unidos para defender, esto es el comienzo de la reforma laboral que se comenzó a implementar en ciertos sectores. Hoy es el día comenzamos, no sabemos cuándo terminará, pero no queremos que prospere la reforma laboral”.

Marchetti: “No es una cuestión de grieta”

El secretario general de los Fideeros, Daniel Marchetti, sostuvo que “para quienes dicen desconocer en parte el tema queremos decir que esto no es cuestión de grieta y de ver quién tiene razón, y quien no, sino de saber que lo que realmente quiere el Gobierno es rebajar el poder adquisitivo de nuestros salarios y que vienen por nuestros derechos, por lo que necesitamos de todos para revertir esta situación”.