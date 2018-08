Adobato destacó la responsabilidad de las autoridades que deben ejercer control sobre las obras educativas

La Presidenta del Consejo Escolar de Tres Arroyos, María José Adobato, explicó a LU24 el circuito administrativo que deben cumplir desde el organismo, en caso de presentarse una situación que ponga en riesgo la seguridad de la comunidad educativa, tras la explosión que se produjera en un establecimiento educativo de la localidad de Moreno en donde murieron dos personas por negligencia. Mencionó que el mantenimiento de artefactos de calefacción es permanente en nuestro distrito, y resaltó la responsabilidad que deben tener las autoridades designadas a ejercer el control.

Adobato explicó en este sentido, que el Consejo Escolar local depende del Departamento Provincial de Infraestructura, “tenemos además una Inspectora Distrital y un Inspector Regional, ambos son arquitectos; y ellos son los encargados de la supervisión de toda obra que se haga en el Distrito. Es decir, que cualquier arreglo o modificación que se haga a nivel edilicio, antes tienen que ir los inspectores. La modalidad es la siguiente: generalmente llaman los directivos al Concejo diciendo que no anda un calefactor, o hay olor o cualquier otro tipo de necesidad de mantenimiento. Nosotros trabajamos en comisiones; una de ellas es la de infraestructura y la inspectora distrital. En ese trabajo conjunto, ni bien llaman, dependiendo de la gravedad del asunto, se envían a los proveedores del Consejo que también tienen sus requisitos. En el caso del gas debe ser un gasista matriculado. Una vez terminada la obra se debe firmar que la obra culminó en condiciones. Si no se firma, no se cobra. Todo está regulado”, explicó la responsable del organismo educativo.

Según manifestó, permanentemente están trabajando con arreglos de distintas características en los establecimientos. “El gas es todos los años un tema; el cambio, manteniendo y reparación de calefactores cuando empieza la época del frio; otra cosa es el gas envasado como sucede en las localidades. Esto siempre es así, más las obras nuevas en la que se hacen inspecciones de Camuzzi y del profesional a cargo y yo como representantes del organismo”, aclaró.

Destacó además que Moreno “es un distrito que tiene gas envasado y tienen otra reglamentación a lo que es gas natural. De todas maneras, en un caso límite que el proveedor no pueda asistir en emergencia, si hay que suspender las clases se lo hace y se cortará el gas; uno no va a poner en riesgo a todos por un día de clases. Nunca pasó, pero puede pasar. De todas maneras, reitero, nosotros tenemos planillas donde están todos los pedidos que ingresan, se hace nota escrita y hay orden de prioridades”.