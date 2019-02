Adobatto cruzó a Cambiemos: “Valerse de la función pública para hacer propaganda es una forma sutil de corrupción”

La presidenta del Consejo Escolar de Tres Arroyos, María José Adobatto, aseguró que el cuerpo que tiene a su cargo “no es partidario” y disparó que “valerse de la función pública para establecer una acción propagandística partidaria es una forma sutil de corrupción”. Esto tras un comunicado de prensa difundido por los consejeros que pertenecen a Cambiemos. Además, aclara que no se modificó el día de sesión.

“En el día de ayer sesionamos en el Consejo Escolar, como equipo de trabajo que está conformado por 6 consejeros de los cuales 3 representan a la fuerza política Cambiemos y 3 del Movimiento Vecinal. Allí se trabajó toda la información recibida durante el mes de enero y se determinó días para el trabajo en comisiones. No se cambió el día de sesión, que sigue siendo el miércoles a las 8 AM”, explicó Adobatto.

“Esta reunión se llevó a cabo en un ámbito de total cordialidad y acuerdo de los aspectos inherentes a la función”, precisó al tiempo que señaló que “nos encontramos con una nota que informa sobre los lineamientos internos en manos de consejeros de Cambiemos”.

Al respecto, indicó que “tenemos para decir:

Valerse de la función pública para establecer una acción propagandística partidaria es una forma sutil de corrupción, dado que implica utilizar recursos públicos y orientarlos hacia la defensa de una parcialidad política.

Los roles de la función pública desde el presidente de la Nación hasta el consejero escolar se refieren a su pertinencia, en y desde el ámbito de lo público. Un funcionario público se debe a todo el pueblo, lógicamente a los que lo votaron, como a los que no.

Lo que se trabaja en el Consejo Escolar pertenece a políticas públicas no partidarias.

El Consejo Escolar, es Escolar, no partidario”.