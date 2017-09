Adopción: Mario Pola reflexionó sobre su “fenomenal experiencia”

Exconcejal y bancario, Mario Pola visitó los estudios de LU 24 para abordar un tema de su esfera más personal: la adopción. Padre de dos hijos adoptivos, Pola aseguró que “la mía es una experiencia fenomenal. En el momento en que nosotros recibimos en guarda a nuestros hijos, en la provincia de Jujuy, no pasaban más de 40, 50 días del nacimiento, lo que sin duda era una ventaja para los propios niños. Conozco, por supuesto, casos concretos de adopción de chicos de 8, 10 años, pero también tengo que comprender a quienes tienen temor de iniciar su experiencia como padres con alguien que también viene con su historia. Por eso la mayoría busca, naturalmente, niños recién nacidos”.

Pola reflexionó acerca de las demoras de la justicia que terminan por perjudicar a quienes podrían ser adoptados. “En el período en que los padres no lo pueden tener está en un instituto, no en las mejores condiciones, o con una familia sustituta, que lo cría con amor y se va acostumbrando a cosas que, más tarde o más temprano, tendrá que dejar para vivir un segundo desarraigo. Hoy, la revinculación con los padres o familiares de origen no suele producirse, y los chicos pasan mucho tiempo en estas situaciones, por lo que yo evalúo este método como un retroceso”, sostuvo.

“El amor y la verdad son dos cosas fundamentales. El chico necesita saber cuál es su historia, su origen, y no hay que tener miedo”, advirtió.