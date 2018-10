Quien será el encargado de cerrar la 15ª edición de la Peña de El Pampita Emiliano Pellegrino, Adrián Maggi estuvo en “Folklore en los Tres Arroyos”, y expresó respecto a la figura del tresarroyense que “con ver a un pibe tan joven haciendo las cosas bien, creo que tengo la espalda cubierta”.

“Escribo mucho a la noche, y salen cosas” dijo, hablando sobre su motivación a la hora de componer los temas del folklore surero, del que es cultor hace muchos años.

“Ando mucho por la Provincia, el martes estoy en General Pinto y el viernes en Pehuajó” agregó a modo de anticipo el oriundo de San Andrés de Giles, quien, entre otros conceptos, se refirió a su actuación en el último Festival de Cosquín, al que llegó luego de reclamar a los organizadores ante la falta de referentes del canto surero.

Dijo: “Escribí a los organizadores del Festival de Cosquín, porque ví que no había representación de que se sienten representados por la milonga surera, lo hice en una carta de dos carillas, en 2017; ese mismo año, me invitan a cantar en una peña mensual que se hace en Cosquín, y en la noche que fui, había siete cantores norteños y yo; me fue muy bien, y a los pocos días me invitaron a participar de la edición de Cosquin de este año, donde me dieron 20 minutos”.

“Los máximos exponentes gauchescos son de la Provincia de Buenos Aires, pero la mayoría de ellos ha fallecido y los que viven tienen más de 80 años, no hubo recambio de gente, y creo que debe hacerse un cambio generacional urgente porque se perdería todo”, expresó.