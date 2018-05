Adriana Guerrero: “La gente reclama un peronismo unido”

La presidenta del Partido Justicialista de Tres Arroyos, Adriana Guerrero, dijo a través de LU 24 que “el momento que está pasando todo el pueblo argentino es muy lamentable porque hay gente que no solo no puede pagar la tarifa del gas, sino que llega hasta el 20 y ya no tiene para comer y eso se ve en la calle. Nosotros desde el partido recibimos gente y todos con mucha preocupación, piden qué podemos hacer para poder revertir esto”.

También sostuvo que es lamentable que el presidente Mauricio Macri vete la ley que frena el aumento de las tarifas. “Están totalmente en contra de la gente, este gobierno está gobernando para un 10 por ciento de la población, pero toda la gente se ha quedado afuera lamentablemente, los trabajadores lo notan y ni hablar los que no tienen trabajo”, explicó.

Asimismo destacó que “desde el municipio los concejales que se unieron en el interbloque que han formado, están trabajando juntos y bien para solucionarle algo a la ciudadanía y es muy destacable. Los he visto en el concejo como trabajan en unidad y esperamos que esta unidad se encuentre en el 2019 porque la gente realmente está reclamando un cambio y está reclamando un peronismo unido. Nosotros dentro del partido, y los que están afuera del partido, los esperamos a todos con los brazos abiertos, queremos trabajar todos juntos y queremos ser gobierno”.

Rendición de Cuentas

Consultada sobre si el interbloque peronista trabajó con el PJ la Rendición de Cuentas que se tratará este jueves en el Concejo Deliberante, dijo que solo se debatió dentro de las comisiones del cuerpo y que el partido apoya y avala las opiniones de los concejales.

“Realmente coincidimos en el trabajo que están haciendo los concejales, realmente no dan abasto con todas las problemáticas y las cosas que hay. Desde el partido tienen nuestro apoyo”, sostuvo la presidenta del PJ.

Reunión mensual

El Consejo Partidario del Partido Justicialista tresarroyense realizó esta noche su reunión mensual en la sede de Avenida Rivadavia 429.