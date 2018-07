Advierten sobre dificultades en programas de salud provinciales y nacionales

Mercedes Moreno (FpV) realizó una recorrida por el Centro Municipal de Salud, con el objetivo de evaluar el impacto que podría tener el funcionamiento de programas provinciales y nacionales sobre la provisión de medicamentos e insumos. En este sentido, aseguró que en torno al PRODIABA, programa de origen provincial con muchos años de desarrollo, “hay dificultades con un tipo de insulina, que resulta ser la más cómoda, de mayor aceptación y mejores resultados entre los pacientes, porque envían poca cantidad o directamente no envían. Una ingeniería que hace el Servicio de Farmacia del Hospital entre esa provisión, lo que les da algún médico o pacientes que no la usan, finalmente logra que se distribuya entre quienes la necesitan, pero no porque la mande el Ministerio de Salud”.

En torno al REMEDIAR, en este caso financiado por Nación, Moreno advirtió que “sólo se ejecutó el 4% del presupuesto en lo que va del 2018, por lo que hay impacto en el Municipio, ya que fármacos de mucho uso como amoxicilina o carbamazepina que antes eran provistos por ese programa, hoy son adquiridos con fondos municipales”.

Medicina Preventiva, un orgullo

Por otra parte, Moreno destacó la organización y prestaciones del Servicio de Medicina Preventiva que funciona en el Centro Municipal de Salud. “Es muy oportuno reconocer el trabajo de estos profesionales, que es un lujo, con un equipo bien armado, todo registrado y sistematizado, dos consultorios perfectamente organizados. La medicación la están recibiendo, pero tienen mucha dificultad para la recepción de folletería de prevención de enfermedades de transmisión sexual, y esto es preocupante porque sus campañas se basan sobre todo en la difusión y reparto de folletería en escuelas”, dijo la concejal.