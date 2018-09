Afirman que siguen adelante los trámites exigidos para el funcionamiento de la Arenera

Los representantes de las cuatro instituciones afectadas por el cierre de parte de la Policía Minera de la Provincia a la Arenera de Claromecó, quisieron aclarar temas al respecto. Ellos son Maria Angélica Souto por Bomberos Voluntarios, Nestor Castro por el Instituto Secundario (ACEC), Ana Linda Fuente por la Escuela Primaria y María Rodríguez por el Jardín de Infantes.

En primer lugar y que todos los concejales desconocían por versiones vertidas, es que cada 4 años se renueva en la Municipalidad, a favor de ACEC, la Concesión de la Arenera; que la misma es Licitada en conjunto con las cuatro Comisiones y por ende, son los que contratan a quien la explota. Esto es así desde hace 19 años.

Otro punto para aclarar, es sobre las declaraciones vertidas sobre que el Sr. Lachat no tendría interés en seguir con la explotación. Él afirma que sigue avanzando en el tema y que consiguió una Consultora en La Plata, que es la que tiene experiencia en el tema, ya que ha realizado este trabajo para varias areneras de la provincia. Otro tema que lleva tranquilidad es que a pesar de no haber estado trabajando, el Sr. Lachat de todos modos realizó el depósito a ACEC, que es quien se encarga de distribuirlo entre las cuatro instituciones.

Las Comisiones y/o Cooperadoras de las Instituciones, están abiertos a recibirlos para aclarar cualquier duda que tengan los Concejales.

Como ya se ha dicho con anterioridad, este ingreso es fundamental para las instituciones que no cuentan con subsidios, que todo lo hacen con muchísimo esfuerzo y organizando eventos para cubrir las necesidades de las mismas. Con esta plata, depositada siempre a principio de mes, ellos están tranquilos de poder pagar los gastos fijos mensuales.