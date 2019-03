Agente de la Patrulla Urbana evitó que roben pertenencias de un auto y la dueña le agradece el gesto

A través de redes sociales Laura Solans agradeció a Damián Almeida, un agente de la Patrulla Urbana que evitó que delincuentes le sustrajeran las pertenencias que estaban dentro de su auto.

En contacto con LU 24, Solans contó que “hoy a la mañana estaba durmiendo en mi departamento que se encuentra en la planta alta y en un momento siento golpes, me alarmo, miro por la ventana a ver qué pasaba y veo a un señor de la Patrulla Urbana, llamado Damián Almeida, que estaba tratando de localizar al dueño del auto al cual le habían abierto el baúl, le habían descargado una sombrilla y estaban por sacarle la rueda de auxilio”.

Como la dueña era ella, bajó y juntos esperaron la policía. “Se quedó en todo momento y me preguntó si me faltaba algo, en el momento que se estaban robando las cosas, él justo dobla en la esquina y tuvo la deferencia de golpear las puertas de todos los vecinos para saber de quién era el auto”, agregó.

También dijo que justo ayer perdió el trabajo y hoy se encontró con esta situación. No obstante, ubicó a un hermano de Almeida quien le pasó la dirección de sus padres y hoy fue a llevarles un presente como forma de agradecimiento.

“La acción fue muy grande, la verdad que nos emocionamos, y los felicite por el hijo que tenían porque es importante enseñarles valores a nuestros hijos”, concluyó.