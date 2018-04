Agradecen a Claudia Cittadino por la extensión de la red de agua en Los Aromos

María Cardano y Enrique Frederiksen, vecinos del Barrio Los Aromos, destacaron la gestión de la concejal vecinalista Claudia Cittadino para poder contar con agua corriente en el sector de Chaco al 900.

“Gracias a Dios llegó el agua, el año pasado juntamos firmas, las presentamos, y se dio. Para mi sorpresa el domingo me habló Claudia Cittadino, me preguntó la dirección porque se enteró de la problemática, estuvimos dialogando y me dijo que me quedara tranquila porque iba a llegar el agua. Y así fue, vino el martes a las 10 de la mañana, nos reunimos con los vecinos, nos pusimos todos de acuerdo y ya empezaron a trabajar. Estamos muy conformes”, resaltó María.

En tanto, Enrique contó que “el problema es que estamos sacando de los pozos y cuando se prenden los riegos de las quintas no tenemos agua. Se complicaba para bañarse, para lavar la ropa o los utensilios de cocina. También es importante tener el agua para los chicos”.

“Cittadino se puso en contacto con mi esposa, se comprometieron a trabajar lo antes posible y ayer arrancaron con las obras”, explicó.

Los vecinos señalaron que ahora resta realizar los trámites para concretar la conexión domiciliaria a la red.