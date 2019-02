Agradeció el rápido accionar de la policía y la justicia tras sufrir violentos episodios con su exyerno

Luego de atravesar una serie de episodios violentos con quien fuera su yerno, la tresarroyense Nancy Rodríguez se acercó a LU 24 para agradecer el rápido accionar de distintos organismos, desde la justicia hasta la Casa de la Mujer municipal, que permitieron que tanto ella como su hija ya cuenten con dispositivos y medidas para alertar sobre un eventual regreso del maltratador.

“El domingo de la semana pasada tuvimos un incidente con mi ex yerno, que rompió todos los vidrios de mi casa y causó destrozos en la casa de mi hija también, y estuvo molestándonos muy violento durante algunos días hasta que nosotros acudimos a la justicia. Hicimos todo como nos indicaron, fue el móvil, y por eso queremos agradecer que la Comisaría de la Mujer actuó muy rápido, porque nos dieron el botón antipánico, y a la justicia, que nos dio la medida de no acercamiento para él, y la doctora Clarat está pendiente todo el tiempo”, destacó Rodríguez.

“Actuaron muy rápido, y por eso quiero decir que mientras todos se quejan de la justicia, en nuestro caso han estado pendientes y en ningún momento nos dejaron solas. Y la Policía nos acompañó del domicilio a mi hija a mi casa. No tengo más que agradecer”.