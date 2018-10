Agredieron al Doctor Kenny en Reta tras no haber diagnosticado neumonía a un paciente

El Dr. Juan Pablo Kenny, a cargo de la Unidad Sanitaria en Reta, fue víctima de una agresión en un local comercial de la localidad de Reta, luego de haber acudido al lugar junto a su familia y ser increpado por una persona a la que había atendido anteriormente.

Tras el suceso la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos emitió un comunicado solidarizándose con el doctor Kenny y su familia y repudiando el hecho, mientras que el doctor habló con LU 24 para contar como sucedió todo: “Este paciente vino a consultar a la sala con un padecimiento que tenía de hace meses, el muchacho es albañil y venía cubriendo los cuadros de fiebre con ibuprofeno y automedicación hasta que no aguantó más y vino la sala”.

“En ese momento evaluó la situación, decido bajarle la fiebre, darle antipiréticos y dejarlo en reposo durante 48 a 72 horas para ver como evolucionaba el cuadro. Resulta que después de ese tiempo me llaman de vuelta a la noche, voy hasta al domicilio lo asisto y después de eso deciden ir a Tres Arroyos a consultar a la Clínica Hispano donde se le hizo un diagnóstico más completo”, indicó el doctor Kenny, dando a conocer más tarde que el paciente fue internado con un cuadro de neumonía y recibió el alta unos días después.

Tras esto, el doctor explicó que “se empezó a decir cualquier cosa en las redes sociales dentro del pueblo, de que nos equivocamos el diagnóstico y de que este paciente casi se muere, tuvimos una reunión luego donde se analizaron algunas cosas, no es la única queja que se levanta contra la sala, hay gente que viene a prepotear”.

La agresión

Kenny contó además que unos días después del hecho acudió junto a su familia a un comercio dónde se cruzó con la persona en cuestión y sostuvo que “se me acercó y empezó a decirme a ver si tenía dos dedos de frente porque no podía equivocarme así”.

“Yo le dije que él venía con ese cuadro hace mucho tiempo y que si no se hacía responsable de su cuerpo no me podía echar la culpa a mí y me dijo que las cosas no iban a quedar así y que ya nos íbamos a cruzar y no sé qué más”, agregó el doctor.

“Es difícil llegar a un diagnóstico certero en una unidad sanitaria, la gente por ahí no lo sabe y yo lo atribuyo a la situación del país que todo está tan mal y la gente descarga donde puede, muchas veces lo hacen con la sala. El paciente tenía una sintomatología muy dispar, yo traté el síntoma y le di reposo a ver como evolucionaba”, sostuvo, al tiempo que manifestó que “haciendo autocrítica tendría que haberlo trasladado a Tres Arroyos ya que acá no tenemos elementos necesarios para llegar a un diagnóstico certero”.

