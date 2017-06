Agresión a médico: Di Croce dice que fue Cabido quien golpeó a él y su señora

Gastón Di Croce, quien fuera detenido en el Hospital, acusado de agredir al médico de guardia Alejandro Cabido, contó su versión de los hechos, y en contraposición a lo manifestado por el galeno inicialmente, especificó que llamó a la ambulancia y no se la quisieron mandar al no tratarse de un problema de urgencia.

“Tengo una derivación a Bahía, mi mujer tiene coxitis y herpes Zoster, estaba en estado crítico y con presión bajay cuando reclamo el envío de la ambulancia le pido al doctor que hable con Pizzarro que es el médico de cabecera de mi señora, para que le autorice un inyectable o para que me la vea, y el tipo este no me la quiera mandar, me corta el teléfono por lo que termino yendo al hospital, y cuando entro a la sala se lo veía nervioso, sin ganas de atender, yo quería explicarle lo que necesitaba le digo que había hablado por teléfono, que era yo, y él me quiere sacar de la sala, yo quería explicarle qué necesitaba, y me saca por las malas, me rasguñó el cuello, mi señora me empuja, él me pega un trompón, yo reacciono, y lo empujo, y se da la cabeza contra la mesa, y ahí proviene el tajo, la lastimadura que tiene”, sostuvo.

“Nos separó la Policía y estaba de testigo la enfermera que vio que él es el que primero me agrede, me saca del cuello y también le pega a mi señora; no había motivos porque luego de esto que pasó me lleva la Policía, yo termino preso, no conocía la comisaría, la conozco culpa del tipo éste, y al rato fue la doctora de la Policía, y fue en la ambulancia, la pudieron atender tranquilamente y porque le dieron ibuprofeno 400 y necesitaba como mínimo diclofenac”, manifestó.

“Soy una buena persona, no tengo ningún antecedente y la mala persona fue él, porque el queda como una víctima por ser doctor, yo quería defenderme y es la única manera”, agregó.

Consultado sobre cómo sigue el tratamiento de su mujer, Di Croce dijo “recién vengo del Hospital donde me dieron los pasajes, para que el lunes la internen en Bahía”, concluyó.