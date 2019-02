Agresión en San Cayetano: Madre denunciante sospecha si es por su militancia en Les Violetas

La madre de un joven sancayetanense denunció a efectivos de la fuerza de la localidad, por haber golpeado y producir heridas a su hijo en la madrugada del domingo pasado. La mujer no descarta que el hecho esté vinculado a su participación activa en el grupo Les Violetas.

Ana Julia Menna, relató a LU24 lo sucedido el fin de semana pasado: “Estaba con mis tres hijos pasando unos días en el balneario. Cenábamos en la casa que alquilábamos con ellos y dos amigos de él y a las 2 de la mañana, salen a dar una vuelta en el auto de Damián. En algún momento de la noche lo para la policía; le pide documentación del auto y de él. Siguen dando vueltas y alrededor de las 3 llegan al boliche La Juana y antes de bajar el amigo de mi hijo estaba con un vaso de fernet en la mano. Le piden que lo deje; le tiran el vaso y con un palo de esos que ellos tienen le pegan al amigo en el brazo y a Damián una trompada en la cara. Todo el tiempo el recuerda que tienen una actitud provocativa, de burla, de superioridad. Ellos entran después de eso a La Juana y en algún momento Damián se asoma y ve dos mujeres policías, que desde el frente le gritan y lo agreden como provocándolo como buscando una reacción de él. Damián cuando los ve a la salida del boliche escapa por el fondo del lugar; lo persiguen y para para protegerse, y allí parado, un policía de atrás lo tira al piso; lo tiene y el resto le da patadas y golpes. Lo detienen y lo llevan a la salita en ese estado; esposado y tirado en la parte de atrás de la camioneta”.

Según indicó Menna, el joven músico en cuestión, no habría recibido desde un primer momento además la correspondiente atención sanitaria y al respecto sostuvo: “De la sala, lo trasladan a San Cayetano al Hospital alrededor de las 8 de la mañana y el doctor dice que no tiene nada. El pide una placa de la cara, porque se da cuenta que tiene una fractura y no se la hacen. El pidió bañarse porque estaba muy sucio y no se lo permitieron. En esas condiciones lo llevan al calabozo. Ahí lo tienen hasta alrededor de las 13 y ahí después de no parar de quejarse de dolor, es cuando el comisario decide llevarlo nuevamente al hospital. Le hacen todo el diagnóstico y tenía fractura del maxilar”.

La madre de Damián indicó que le joven “hoy tiene 32 años y reside en Buenos Aires, pero en su adolescencia fue detenido en tres o cuatro oportunidades, por pequeños disturbios que a veces hacen los adolescentes en un pueblo y en esas oportunidades también le pegaban. Nunca dejándole marcas. Esto es continuo de pegarle a los jóvenes en San Cayetano, no es el primero ni el único en este último tiempo”.

Menna sembró dudas respecto a un posible motivo de la agresión: “Tal vez lo identificaron como hijo mío y yo soy militante de “Les Violetas” y soy una ciudadana comprometida con diversas causas y hago pedidos y reclamos de acción al gobierno con el consiguiente enojo de los funcionarios. Mucha gente cree que esto tiene que ver con mi participación últimamente en Les Violetas, y otras causas”.

Asimismo, mencionó que esto ocurrió a las seis de la mañana y señaló que nadie se comunión con ella para dar cuenta de lo acontecido con su hijo: “a mí no me informaron a pesar de que él lo pidió. El balneario es muy chico asique es fácil de ubicarme. Nos enteramos de casualidad mis hijas y yo alrededor de las 3 de la tarde, porque una amiga de mi sobrina va al hospital y le escribe diciendo que creía que era su primo el que estaba ahí y esposado y mi sobrina fue. Cuando llego yo, no sabíamos dónde estaba quebrado. Cuando llego yo estaba el comisario, con una actitud de yo soy el bueno”.

Destacó que se concretó la correspondiente denuncia policial pero en la ciudad de Necochea: “Hacemos responsables a todos los efectivos, que aún no sabemos quiénes estaban ahí, al comisario, al Coordinador de Seguridad, al Intendente, al Ministro de Seguridad y a la Gobernadora. Esta es una práctica habitual de la Policía de San Cayetano”, remarcó.