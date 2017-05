Agrupaciones kirchneristas se reunieron en Claromecó

De reciente creación, la agrupación Frente para la Victoria Claromecó reunió anoche en un encuentro, en la villa balnearia, a distintos referentes del kirchnerismo de la localidad y de Tres Arroyos. Del encuentro participaron representantes de La Cámpora y de la Agrupación Eva Perón, entre ellos la concejala Graciela Callegari, quien indicó que “se habló de política, de lo que ha sucedido, de lo que pasa en la actualidad y de lo que se hipotetiza respecto del futuro, siempre como dirigentes políticos, pero en mi caso además como concejal no puedo dejar de recibir las inquietudes que me manifestaron respecto de cuestiones de Claromecó”.

Callegari hizo un diagnóstico acerca de la “complicada situación que vive la gente, a la que no le alcanza el dinero, que transita este momento tan difícil, la pasa realmente mal, y por eso necesita el acompañamiento de los dirigentes. Por supuesto también hay que empezar a pensar en el escenario político que se viene en torno a las PASO, pero esperando al mismo tiempo cuáles serán las estrategias que desplegará el Frente para la Victoria a nivel nacional, provincial y seccional. Las agrupaciones que participamos del encuentro de ayer somos kirchneristas, es decir, que nos referenciamos en la conducción de Cristina Kirchner”.

Respecto de su propia situación, habida cuenta que este año termina su mandato como edil del Frente para la Victoria, Callegari advirtió que “hoy no se habla de candidaturas sino de qué le vamos a proponer a la gente. Quizá hay quienes piensan que uno quiere quedarse para siempre en un lugar, y no es así. En mi caso, de proponerse la posibilidad de reelección, pensaré en ese momento qué es lo mejor para nuestra propuesta y si yo estoy en condiciones de hacerlo”.