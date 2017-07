Aguadas Gómez Hermanos se expande y abre un showroom en Bahía Blanca

Alfredo Gómez, directivo de la empresa Aguadas Gómez Hermanos, radicada en el Parque Industrial de Tres Arroyos, visitó los estudios de LU 24, donde relató los cambios que sufrió la firma a lo largo del tiempo, ya que la misma, fundada por su padre Rubén, orientaba la producción hacia el agro, hasta que luego decidieron ampliar el mercado al fabricar pisos de hormigón.

El empresario dijo que abrirán en unos sesenta días un amplio showroom en la ciudad de Bahía Blanca, destinado a la venta de porcelanatos, y relató la historia de los comienzos y su expansión, que incluyen la posibilidad de exportar productos a China, India y Turquía, entre otros.

El cambio de paradigma al ampliar la fábrica

Citó Alfredo que “cuando mi padre decide ampliar la fábrica, esto le cambió el paradigma, nosotros éramos capaces de producir 60 metros cuadrados diarios con ocho personas y pasamos a producir 320 o 330 metros cuadrados con la misma cantidad o menos de personas y luego, al trasladarnos la planta de fabricación al Parque Industrial, se produce esta expansión, y la posibilidad de la exportación a China; fue llegar a otro planeta, no hubo problemas con el idioma porque los negocios se realizan en inglés, ya que es también una lengua madre también para ellos, nos impactó el nivel de comunicación”.

“El primer negocio con China fue que fabricaran las maquinarias”

Asimismo, historió que “el primer negocio que hicimos con los chinos fue de maquinarias, para plantearles cuál era el requerimiento, y ellos hicieron que sus máquinas fabricaran las máquinas que nosotros requeríamos, y cuando llega acá teníamos el problema de ponerlas en marcha y queríamos traer un técnico chino, pero era tan grande la burocracia en el consulado argentino en China que no dejaban venir al técnico, y nos ayudó un gendarme argentino salteño que cuidaba la embajada quien le entregó la carta en persona al cónsul argentino para que destrabaran el problema”.

Respecto a la llegada de la empresa, a Bahía Blanca, dijo que “es un punto de referencia y también por la llegada de las ciudades satélites que tiene; nos dimos cuenta que nos pedían cuando compraban los pisos que producíamos si no teníamos porcelanatos o cerámicos, por lo que nos exigían un standard de calidad más alto, y estando en China en una feria tomamos contacto con PAMESA una firme española que nos ofreció una línea de porcelanatos, con un costo más elevado que el de producción nacional, y cuando vinieron unos cuatro contenedores, unos cinco mil metros, y no sabíamos cómo iba a reaccionar el mercado, teníamos un poco de miedo, pero fue una apuesta que fue fantástica”.

La Feria de China, fundamental para enlaces internacionales

“Luego de eso empezamos a incursionar en revestimientos de piedra natural china, manufactura importada, pasamos luego a comercializar con India, a través de la feria en China, en la que trabajan unas setenta u ochenta mil personas, donde hay un pabellón internacional donde están todas las empresas, y ahora en este momento estamos con la primera carga hacia Turquía, que comercializa porcelanatos vitrificados y pulidos, con un muy buen nivel. También viajo mucho a Brasil, nuestro principal proveedor”.

“En Argentina cambian las reglas de juego para importar todos los días”

Los problemas para importar en Argentina son inmensos, porque las reglas de juego cambian todo el tiempo porque tienen formas de manejarse todos los gobiernos distintas, lo que determina que comercio exterior es un mundo extremadamente complejo, y la carga impositiva se paga por adelantado, hoy cambió mucho porque se ordenó la importación, no es como dice el mito y expresión vulgar sobre que se abrió la importación, y no es así porque hoy se puede trabajar con previsibilidad; te llaman del gobierno para negociar un cupo de acuerdo a la magnitud de su empresa”.

El nuevo showroom bahiense

“Respecto al nuevo showroom que se inaugurará en Bahía Blanca dijo que “es algo que nos puso muy contento porque es un proyecto que pudimos lograr, de venta de porcelanatos importados, y previamente hicimos la consulta al Gobierno para saber si podríamos abastecerlo se nos dio un cupo; lo que hay ahora es orden, antes había bastante desorden”.

Tres Arroyos, la base de todos los productos

“En lo que es países limítrofes, le vendemos a Chile y tenemos cinco marcas de Brasil con las que estamos trabajando, desde Santa Catarina vía transporte terrestre, pero Tres Arroyos sigue siendo la base de todos los productos, y una falencia quizá nuestra, es que nos volcamos más a Bahía porque nos consumía demasiado tiempo y dejáramos las modificaciones que deberíamos haber hecho acá, pero tenemos pensado una remodelación del local de Avenida Almafuerte para poder exhibir los numerosos productos”, manifestó.

“Uno ve realmente de todo, yo a veces peco de optimista pero creo que hay que buscarle la vuelta, porque en realidad cuestiones gubernamentales y económicas escapan a la realidad diaria y cotidiana nuestra, por lo que en este tipo de trabajo que realizo yo, las reglas no están claras, porque no se sabe qué pasará con el dólar, pero creo que hay que buscarle la vuelta”, sostuvo.

Finalmente Alfredo Gómez dijo que “estamos sumamente contentos con el desarrollo que tiene el Parque Industrial, la facilidad y comodidad que tenemos para trabajar, en una ciudad que tiene logística tanto para entrar, salir y transportarse en la ciudad; en Bahía Blanca no tenemos espacio y los depósitos están en Tres Arroyos, los camiones de Brasil vienen a Tres Arroyos y los que salen para Chile lo hacen desde Tres Arroyos, realmente es muy importante que tengamos un perfil más exportador; en el Parque Industrial tenemos hay firmas que tienen a 200 metros la Aduana” .