Aguilar de ATCADe: “Hay pruebas que ATCOA cobra obleas para poder trabajar”

Miguel Aguilar, secretario general de la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos, -ATCADE – desmintió lo dicho por Mario Rodríguez, a cargo de la seccional local de ATCOA, y sostuvo que hay audios en los que se presionó a un acopiador para que no cargue camiones que no tengan la oblea de esta última entidad, y denunció la maniobra ante la Justicia.

“Hemos hecho varias denuncias – dijo Aguilar - lástima que no nos tienen en cuenta, los obligan a pagar una oblea, hay pruebas que ahí mismo les dice que tiene que pagar dos mil pesos, que si no son cinco mil pesos, que si no son seis mil pesos; hace mucho tiempo que viene haciendo eso Rodríguez; le envió un audio a un acopiador presionándolo para que no cargue los camiones si no tienen la oblea de ATCOA, algo que nosotros mismos impulsamos con la Confederación de Acopiadores, y que se firmó en Tres Arroyos ante el intendente Sánchez, ya que era donde más complicado estaba; hoy volvemos a lo mismo, de no dejar cargar los camiones de ese mismo lugar, lo venimos hablando hace mucho tiempo, y ahora trataremos que la Justicia, a través de ese audio haga que se cumpla con lo que se había firmado”.

Destacó Aguilar: “No hay que pagar una oblea, el transportista que se siente identificado a que lo defiendan, nosotros les damos descuentos en la VTV, tránsito por ruta nacional, ruta provincial, lo hacemos en la Dirección de Cargas, y es totalmente distinto a lo que hace esta gente que no deja descargar si no le pagan una oblea; tenemos denuncias de camioneros que iban a descargar y les rompían la carta de porte, eso es delito federal, y hasta ahora la Justicia venía haciendo oídos sordos.

“Querían pruebas: acá están, esperemos quedar en paz de una vez por todas, de dejar estos aprietes y que todo el mundo pueda laburar”, concluyó.