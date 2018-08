Agustín Pedro viajará a México para representar al país en el 3×3 de básquet

El joven basquetbolista tresarroyense, Agustín Pedro, representará a Argentina en lo que será el FIBA World Tour 3x3, una de las últimas etapas del certamen internacional que se desarrollará en México durante el 8 y 9 de septiembre.

Pedro participó de la última instancia nacional representando a Tres Arroyos junto a Juan Pedro Hollender y Juan Segundo Menna, perdiendo en los cuartos de final, pero el equipo campeón FeDUA (Federación del Deporte Universitario Argentino) convocó a Agustín Pedro para ser parte del viaje a México, tras la baja de uno de sus jugadores.

El ex base de Huracán de nuestra ciudad y que actualmente se desempeña en Olimpo de Bahía Blanca, compartirá equipo con Franco Ruesga, Augusto Meneses y Santiago Quiroga.

En diálogo con LU 24, Pedro dijo que “uno de los chicos (Valentín Duvanced), tuvo un problema y tenían que reemplazarlo con un jugador que haya jugado el torneo y me llamaron. La verdad que no lo esperaba, quedé muy impresionado con la noticia y voy a competir internacionalmente que es la primera vez que me toca y estoy muy contento”.

“Está todo pago por la CABB, hoy nos mandaron el itinerario del viaje, tenemos los pasajes de acá a Buenos Aires en colectivo y en México también ya está todo reservado, está todo organizado para que nosotros vayamos directo a México”, indicó Pedro.

“El equipo que gana viaja a Beijing en octubre, clasificarán dos equipos, que son los dos finalistas, hay equipos de muy buen nivel y va a ser difícil pero vamos con la idea de hacer lo mejor posible y llegar lo más lejos que se pueda”, explicó.