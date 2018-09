Ahora soplan buenos vientos en Reta: Con garantías aprobadas, sigue vigente el contrato del parque eólico

La Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) dio el visto bueno a la extensión de garantías por 11 millones de dólares que aportó Viento Reta S.A para mantener vigente su contrato eólico de 100 MW.

Fuentes de Reta informaron que fue “aceptada” la garantía por parte de las autoridades competentes de CAMMESA. Con este aval, legalmente continúa vigente el proyecto eólico de inversión. Idéntica versión confirmaron fuentes de la Secretaría de Energía.

¿En qué consistió el paso legal? Técnicamente, la empresa amplió la “Garantía de Cumplimiento de Contrato” por 11 millones de dólares. Así pasó de US$ 25 millones originales a US$ 36 millones.

De acuerdo al pliego de la licitación de la Ronda 1.5 del Programa RenovAr los players deben garantizar US$ 250.000 por megavatio contratado para demostrar espalda financiera y factibilidad para llevar adelante las obras.

Con esta extensión de US$ 11 millones, Viento Reta logró compensar el incumplimiento de dos hitos: cierre de estado financiero e inicio de construcción.

Para dar este paso, el grupo inversor tuvo que avanzar en la asociación estratégica con “Energy China”, una de las compañías energéticas líderes del gigante asiático, que ahora tendría mayor protagonismo en el proyecto, y con el fondo LAT, del mismo país, que tiene negocios por US$ 50 mil millones en Sudamérica, informó Energía Estratégica.com.

Antecedentes

El 26 de julio llegó a Viento Reta la notificación oficial del ahora Secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, avisando que se había instruido a CAMMESA a iniciar el proceso de rescisión de su contrato adjudicado en el marco de la Ronda 1.5 del Programa RenovAr Aires con un precio de venta de 46 USD/MWh.

La noticia, publicada a modo de primicia por Energía Estratégica, se había dado a conocer el 18 de julio. Dos meses después, precisamente el lunes 24 de septiembre, finalizaron los 60 días reglamentarios previstos para recuperar el proyecto a través de la extensión de la garantía.