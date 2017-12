Aires de renovación para el gabinete municipal

Tal como viene anticipando LU 24, estas son jornadas clave para que se den a conocer oficialmente los cambios en el gabinete municipal, mientras habrá que aguardar a la sesión del lunes 11 para ver plasmados los datos que fue suministrando la radio en torno a la conducción del Concejo. Se preveían anuncios del jefe comunal para esta tarde, no está definido aún si a través de un encuentro con la prensa o mediante un comunicado.

Entre los despachos del intendente Carlos Sánchez y el jefe de Gabinete Hugo Fernández desfilaron hoy varios funcionarios. Sin embargo, el cambio que suena como más fuerte –por lo inesperado- no se produjo allí, sino que se venía gestando en algunas instancias previas. Es la salida de Juan José Etcheto de la cartera de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. Es una versión firme y se menciona como posible reemplazo al contador Carlos Bayúgar, que ya pertenece al equipo.

Por los escritorios sí Estuvo Virginia Goicoechea, directora de Cultura, quien a pesar de haber solicitado la posibilidad de culminar algunos proyectos en carpeta, recibió como respuesta que será reemplazada, según se rumorea por Noemí Rivas, desde el 10 de diciembre.

Con perfil bajo, la secretaria de Salud Mónica Capellari se habría acercado a terminar de acordar lo dispuesto en torno a su jubilación, que sería después del 20 de diciembre. No se conoce oficialmente su reemplazo, aunque se presume que tras la negativa de Graciela Mirmi, otra profesional de la salud, orientada hacia una especialidad similar, podría estar interesada en ese rol.

La salida de Pablo Ledesma de Turismo, que todo indica será reemplazado por Juan Moizzi, también había sido anticipada por este medio.

Mientras tanto, en el Concejo, circulan al menos dos rumores cuya oficialización siempre dependerá de la negociación política. Como ya se dijo, el Movimiento Vecinal pretende quedarse con la secretaría, cargo para el que se menciona a dos prospectos: por un lado, y desde una perspectiva más política, a Pablo Abraham, que deja su rol en planta baja para Vanesa Borda; y por el lado de la experiencia, a la empleada de carrera Silvia Nogueira. Uno u otro estaría acompañando a Enrique “Ticho” Groenenberg (Cambiemos) como presidente.