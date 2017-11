Ajedrez: Comenzó a disputarse el Torneo Oficial de Primera

El pasado martes dio inicio en el CRECE el Torneo Oficial de Primera categoría, certamen que coronará al campeón absoluto de 2017. La competencia tiene como días de juego los martes y viernes desde las 21 horas, desarrollándose en el formato todos contra todos, contando cada jugador con una hora y media de tiempo para desarrollar las partidas, más un agregado de treinta segundos por cada jugada realizada, lo que redondea unas cuatro horas para cada juego.

La ronda inicial deparó las victorias de Rodrigo Laria sobre Damián Arévalo, Sergio Tumini sobre Silvio Correa y Sergio Ochandio sobre Agustín Alegre, postergándose el duelo entre el campeón vigente Francisco Restuccia y Matías Viera, en razón que éste último se incorporará a la lid luego de completar sus exámenes finales del primer año de ingeniería. La segunda ronda a jugarse mañana tendrá como partida destacada el choque de candidatos que enfrentará a Laria vs. Tumini, completándose con los duelos entre Arévalo vs. Alegre y Restuccia vs. Correa, llevando los nombrados en primer término piezas blancas, mientras que Ochandio deberá esperar para concretar su enfrentamiento con Viera.