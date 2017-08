Ajedrez: CRECE campeón en Bahía Blanca

El equipo del CRECE, integrado por Martín Tumini, Rodrigo Laria y Francisco Restuccia, se coronó campeón del torneo de ajedrez activo del Círculo de Ajedrez de Bahía Blanca, disputado el domingo en esa ciudad.

Con un rendimiento de cinco matches ganados, uno empatado y uno perdido, el conjunto tresarroyense obtuvo 11 puntos que le permitieron aventajar por la mínima diferencia a los equipos locales “Tocata y Fuga” y “Los Decanos”, que finalizaron con 10 puntos cada uno, empatados en el segundo y tercer puesto. Esta actuación permitió que los ajedrecistas locales pudieran destacarse por delante de once equipos, que compitieron representando a Bahía Blanca, Punta Alta y Coronel Pringles.

Tumini ganó la cuarta fecha del Prix de Ajedrez

Martín Tumini ganó con puntuación perfecta de 7 puntos la cuarta fecha del Prix de Ajedrez tresarroyense, que con el auspicio de la Dirección de Deportes se disputó el viernes pasado en el CRECE. El ganador venció en todas sus partidas y exhibió una gran tenacidad para no resignarse en posiciones inferiores, como tuvo en sus enfrentamientos contra Laria y Restuccia, a los que finalmente logró vencer. Segundo fue Rodrigo Laria con 6 puntos y tercero Damián Arévalo con 4,5 puntos, quien completó el podio en una destacada actuación. En las demás posiciones siguieron Sergio Ochandio, Agustín Alegre, Silvio Correa y Ariel Da Sanmartino, con 4 puntos cada uno, mientras que Francisco Restuccia, con 3,5 puntos, quedó relegado al octavo puesto y marginado de la lucha por el título en esta competencia de partidas de modalidad rápidas. Participaron de la etapa 16 jugadores.

Cumplidas cuatro fechas del certamen, el título de campeón será definido entre Laria, líder de las posiciones con 340 puntos acumulados, y su perseguidor Tumini, que tiene 260. Mientras que en la categoría de jugadores no rankeados Arévalo acumuló 130 puntos y logró una buena ventaja sobre sus escoltas Traversa (70 puntos) y Ochandio (60 puntos).