Ajedrez: En noviembre se cumplen 46 años de la hazaña de Jorge Liébana

En el año 1971 el ajedrecista Robert James Fischer se enfrentó al tresarroyense Jorge Liébana en el estadio Norberto Tomás de Olimpo de Bahía Blanca. Sin dudas un hecho histórico para el deporte tresarroyense, dada la jerarquía y la trayectoria que tuvo Fischer en el ajedrez.

LU 24 tuvo un mano a mano con Jorge Liébana, en el que el ex ajedrecista recordó momentos de aquel enfrentamiento “fue una gran emoción, es como el sueño del pibe para quién hace una actividad y llega a jugar con una de las máximas figuras del momento. Cuando me convocaron sentí una gran alegría, se jugó el match en Bahía Blanca y se convocaron a los tableros de la zona que tenían campeonatos. Fue muy lindo, fue una linda partida y realmente presenciamos el trabajo de un gran maestro”.

Fischer, de nacionalidad estadounidense, obtuvo el título máximo del ajedrez mundial al vencer al soviético Borís Spaski en el denominado Match del Siglo, luego de lograr ese título no volvió a competir. “La anécdota que me queda es que cuando yo le hablaba algo en inglés me contestaba, en castellano no. En el momento que se iba de una entrevista quedó evidenciado que entendía el castellano. Se jugó en el Norberto Tomás, en el estadio de Olimpo” sostuvo Liébana.

Respecto al desarrollo de la partida, Liébana destacó que “aguanté 51 jugadas, por un pequeño error perdí en el final. Fue una linda experiencia, una partida histórica. La trayectoria de Bobby fue muy brillante, le ganó a los mejores y en una forma muy táctica, el hizo historia”.