Alba Fernández asegura que compró la casa de San Lorenzo 2060

Alba Estela Fernández, es la titular de la vivienda ubicada en San Lorenzo 2060. Habló con LU 24 tras el reclamo de Mónica García quien dijo que hace 10 años tuvo que dejar la casa por inconvenientes con vecinos y que el municipio le prometió otra vivienda.

En diálogo con LU 24 Fernández aseguró que compró la casa, “se la pagué de contado”, dijo y agregó: “Tengo papeles, pasó el censo, en mis documentos consta de que yo vivo acá en San Lorenzo 2060”.

“Ella peso por peso me cobró por la casa, esto era un gallinero, no era una casa, hacía fuego adentro. La casa la construí yo, le puse rejas, la pinté, puse los pisos, no tenía gas, luz, no tenía nada”, aseguró.

“Quiero que ella diga la verdad y que se retracte, que diga en cuánto me venció la casa, tengo papeles. 10 años espero para pedir otra casa, es una sinvergüenza. Te dan una casa y la vendes, te dan otra casa y la cambias por un auto. Porque no se queda en una casa que le dio Acción Social. Porque tiene que vender, comprar, vender. Si te dan un techo por tu hija, hay que cuidarla”, expresó.