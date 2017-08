Albornoz de 1País: “La nuestra una lista con gente que quiere que la sociedad mejore”

La primer candidata al Consejo Escolar por 1País, Sabrina Albornoz, destacó la integración de la lista para las PASO del domingo venidero, y dijo que “excepto Pity Federico, el que ningún integrante ha participado de la política partidaria, y eso es valioso porque significa que la gente de verdad tiene ganas de involucrarse para que nuestra sociedad mejore, eso es importante destacar para tener en cuenta el domingo”.

Albornoz, docente, dijo que le interesaría trabajar activamente en las escuelas, ya que no me gusta el perfil de funcionario de escritorio, y como profesora conozco realidades de varias escuelas, al trabajar por módulos y estoy al tanto de varias necesidades”.

Hasta el año pasado trabajé en el Secundario de Adultos en dos etapas, la primera con gente de más de 18 años que estaba terminando sus estudios, por causas variadas, y también con menores de 18 años, los que eran cada vez más, y se trabaja también en el Plan Fines, para poder concluírlos; algunos pueden volver y otros no, porque están trabajando y por el contexto actual, de ambos sexos, es preocupante porque a mí como docente me interesa que terminen el ciclo porque eso les servirá para desempeñarse después”.

Realmente deseamos que nos acompañen, siento que este espacio estuvo siempre comprometido con la educación, le ha dedicado espacio al Observatorio y a la juventud; eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de votar, porque hay gente en este espacio que tiene muchísimas ganas de trabajar, se cansó de quejarse y participar es de valientes, para mí, y por otro lado nuestros concejales están todo el año junto a la gente, no sólo en campaña”.