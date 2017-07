Alejandra Cayetano, la tresarroyense fotógrafa de famosos

La joven fotógrafa tresarroyense Alejandra Cayetano, que se encuentra viviendo en Buenos Aires, hace unos días volvió a nuestra ciudad para tomarse un tiempo con su familia, pero sin descansar ya que se encuentra trabajando en la propuesta que llegará en pocos días a Tres Arroyos, "Infladísimo". En diálogo con LU 24, Cayetano dijo: "Tuve un cambio rotundo en mi vida, me recibí de fotógrafa y conocí a un productor que me dio trabajo en Buenos Aires. Arranqué el primer mes en Ideas del Sur, estuve con Tinelli, todos los jurados y demás gente de importancia dentro del show, Tinelli es una gran persona fuera de cámara". Respecto al ambiente futbolístico la fotógrafa tresarroyense dijo: "Tengo una gran amistad con Carlos Tévez, es un amor de persona, es un pibe de barrio como cualquiera de nosotros, me encantó como persona. También estoy en los entrenamientos de Boca, conozco jugadores como Gago que es un muy buen tipo y Benedetto, que es el jugador del momento de Boca, es una persona muy agradable también. Es difícil entrar al mundo Boca, hay mucha revisión en lo que es la entrada a la cancha”.

Cayetano se refirió a la fotografía como “una pasión, es mi trabajo y lo disfruto mucho, es algo muy lindo. Tengo un alcance a ciertas cosas que la gente idealiza y yo lo veo en vivo, me gusta la verdad, estoy adaptándome a la gente del ambiente porque no es fácil, una cosa es verlo por televisión y otra cosa es trabajar para ellos. He conocido una buena cantidad de gente famosa, como Christian Castro que ahora vino a Argentina, entre otros”.