Alejandro Di Chiara: “La gente nos pide que frenemos a la insensibilidad de este gobierno”

El precandidato a diputado provincial por el frente Cumplir, Alejandro Di Chiara, habló con LU24 ya en el cierre de la campaña electoral rumbo a las PASO del domingo, y expresó que en la recorrida por diferentes sectores de la provincia y la sección “ la gente nos pide que frenemos a la insensibilidad de este gobierno, por la imposibilidad de llegar a fin de mes, para que pidamos que se cierren las importaciones y las fábricas, y también , que aggiornemos al peronismo, que hagamos autocrítica y asumamos los errores y que todas las virtudes que tuvo el gobierno del Kirchnerismo y el peronismo los militemos, para que la gente tenga confianza en el 2019 para que seamos nuevamente gobierno, algo que vamos a ver el próximo domingo cuando nos sometamos una vez más, gracias a esta bendita Democracia, al voto popular”.

Consultado sobre cuál es el voto que desean lograr, Di Chiara manifestó : “Vamos por aquel que votó contra el Kirchnerismo porque quería que se termine ,y se encuentra hoy desilusionado por la política de un Cambiemos que fue un Cambiemos para atrás, por el de todo aquel que se siente peronista, que representa el sentir del justicialismo, que quiere a Perón, a Eva, al escudo, a la marcha; el único partido que ha pensado en el bienestar de quienes menos tienen, y en un gobierno para todos los argentinos”.

“Vamos por ese voto, que es un voto muy amplio, y con un líder que ha demostrado capacidad de conducción, de gestión, de valor de la palabra, convicción para sostener sus ideas por sobre cualquier cargo. Nos han recibido muy bien donde estuvimos, lo ven a Florencio como una persona atractiva para gobernar el día de mañana nuestro país”, agregó.

Sostuvo además: “La polarización de votar al menos malo no creo que se traduzca en la cantidad de votos como dicen las encuestas; es un lindo desafío para diagnosticar con gente que no tiene muchas ganas de ir a votar, que está un poco escéptica, y no entiende el hecho de una PASO sin PASO y dos elecciones en tan corto tiempo”.

Randazzo, la renovación

Dijo que Florencio Randazzo representa una renovación, y expresó : “Hubo errores muy concretos que nos llevaron a la derrota en 2015 , no perdimos porque mintió Macri solamente, sino porque Macri gana porque la gente votó en contra del Kirchnerismo, porque no entendimos varias cosas y la gente nos votó en contra, creemos que hicimos muchísimas cosas, sobre todo en los primeros años de gobierno de Néstor y que afianzó Cristina”.

“Nosotros queríamos hacer una autocrítica dentro del peronismo, con el Kirchnerismo, Massa y nosotros y con el voto popular de la gente y el afiliado, del que saliera un candidato consensuado pero Massa se juntó con Stolbizer, y Cristina armó un partido político con Sabatella y su cuñada, y el peronismo quedó en manos de los que realmente sentimos que hay una necesidad de rescatar al justicialismo, y que no termine como el radicalismo dentro del Pro, ojalá la gente vea esto y entienda lo que representa este frente Cumplir y el domingo nos acompañe con su voto”, manifestó.

Finalmente , Di Chiara se dirigió a los votantes, y sostuvo respecto a por qué deben sufragar en favor de Cumplir, y expresó que esa fuerza lo que tiene “fundamentalmente es la convicción la palabra, la militancia, la gestión y su política tenemos hombres y mujeres que nos podemos mostrar en las calles de las ciudades, tenemos la posibilidad de estar acompañados por Florencio y Florencia Casamiquela; estamos en contacto con la gente, hemos recorrido todas las secciones, y en Tres Arroyos llevamos a un candidato que la gente puede verlo como una persona de bien como es Palito, y realmente nos sentimos muy contentos con toda su lista, por lo que queremos pedirle a la gente que necesitamos un espaldarazo, para poder prepararnos para ser gobierno en el 2019, ojalá que podamos ser una opción y la gente nos acompañe el 13 de agosto y luego en octubre; nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias para acompañarlos”.