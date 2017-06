Alejandro Dichiara: “Randazzo no va a la unidad y creo que Cristina no será candidata”

El ex intendente de Monte Hermoso y ex legislador provincial Alejandro Di Chiara habló con LU 24 ante la proximidad del cierre de listas de candidatos para las PASO y descartó posibilidad de la unidad, manteniendo la candidatura de Florencio Randazzo por Cumplir como primer senador nacional por la Provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista.

“Ya lo confirmó hace tiempo Florencio que esto no pasaba por una cuestión de unidad por un cargo sino una cuestión de diferencias que teníamos, pensando en lo importante que a los candidatos los eligiera la gente, y esa es la diferencia que nos desune con la propuesta de Unidad Ciudadana, así que vamos a ir a las PASO primero y a la elección general después con lista nuestra en todos los cortes”, sostuvo.

Respecto al respaldo de los jefes comunales que se reunieron con Randazzo, dijo Di Chiara: “en la sexta son tres de los ocho intendentes justicialistas y además hay referentes importantes en cada uno de los 22 distritos fundamentalmente Marcelo Feliú de Bahía Blanca que es nuestro máximo conductor en la lista seccional”.

El acto de Cristina

Consultada su opinión sobre el acto de Cristina lanzando Unidad Ciudadana en Sarandí, lo calificó como “ un poco previsible el poder de convocatoria para el núcleo duro del kirchnerismo e quienes inter´retan que Cristina tiene que se la única conductora de este proceso en contra de alguna forma del presidente Macri y de Cambiemos, la verdad es no hubo mayores sorpresas, hizo un muy buen discurso como nos tiene acostumbrados la ex presidenta y un poco expresó lo que también nosotros decimos de algúna forma que es necesario frenar las políticas el ajuste y las poliíticas públicas que está llevando este gobierno porque nos están llevando por un mal camino a la Argentina, nosotros no tenemos diferencia al respecto con ese discurso, la diferencia pasa por una diferencia política de entender que el tiempo de cirsinta como conductora ya pasó, de que tiene que haber na renovbación enel peronismo si realmente creemos que podemos ganar en 2019 para poder volver a ser gobierno, y dentro de esa reconstrucción del peronismo y esa modificacipn de nombres que tiene que haber entendemos que Florencio Randazzo es uno de los principales propulsores de poder llevar adelante las propuestas justicialistas”.

“No hay ninguna posibilidad de unidad”

Respecto a la posibilidad de lograr antes del sábado la unidad, dijo que “no hay ningún tipo de posibilidades , no por una cuestión de unidad, o de capricho; que a nosotros nos había gustado dar la pelea dentro del justicialismo, que sería lo más lógico, porque nosotros somos peronistas, pero bueno, la decisión de la ex presidenta de ir por afuera y no incluir al PJ en esta propuesta realmente nos cambió un poco el eje, nos sacó de la cancha de lo que era nuestra propuesta, nunca pensamos que iban a dejar al Partido Justicialista afuera precisamente, y vamos camino a una confrontación, primero en las PASO y luego a la elección general, desgraciadamente divididos porque la propuesta, la idea nuestra era jugar adentro y después quien ganaba era el que iba a encabezar la propuesta del peronismo y quien perdiera tenía que acompañar, pero bueno esto desgraciadamente no se dio, no por decisión nuestra sino del grupo de la ex presidenta y yo creo que en este contexto no hay ningún tipo de posibilidad de unidad que no pasa por un cargo, le han ofrecido a Florencio encabezar la boleta de senadores nacionales pero en su momento rechazó ser gobernador por cumplir con su palabra, pero en este caso lo que él entiende es que no es un cargo el que está en juego sino el futuro del peronismo, nosotros creemos que Cristina fue una gran presidenta pero que tendría que dar un paso al costado, porque cometió muchas equivocaciones en la elección anterior que nos llevó a la derrota, y dejó la política de su gobierno y el partido en manos de dirigentes que no están a la altura de las circunstancias y que todavía están con ella y llevan adelante la política de su partido, frente a esto, creo que estamos en posiciones innegociables, y un debate de ideas, de cara a la sociedad me parece importante que se dirima en las urnas democráticamente”.

“Cristina no va a ser la candidata”

En un tramo de su alocución, Di Chiara sorprendió al decir que “a último momento me parece que no va a ser la candidata del espacio que ella encabeza”, y lo justificó al sostener “hasta ayer estaba convencido que ella iba porque uno lo mira dese la óptica de un militante y de observador político con sentido común; hasta ayer estaba convencido que ella iba porque hizo todo para ir, y me parece si no es ella es como que le bajó el precio a todo candidato, a partir de esa entrevista con Silvestre y Víctor Hugo Morales” .

“Es más, después tomó la decisión que tomó de irse de partido justicialista de formar este nuevo partido para esta nueva elección, y ayer mientras esperábamos el anuncio de su candidatura en ese muy lindo acto, y al no anunciarla, dejó entrever la posibilidad de llevar todo hasta último momento, para poder cerrar las listas como ella quiera en todos los distritos y todas las secciones electorales ,y me parecería como que está la posibilidad que a último momento diga “yo no voy y va otra persona en lugar mío””, reafirmó.

Ishii es Cristina

Preguntado sobre si sorprendió el lanzamiento de Mario Ishii días pasados, para competir dentro del PJ, Alejandro Di Chiara sostuvo que “Ishii es Cristina, y lo que están haciendo es que los fondos del PJ ganados en la elección anterior no vengan en esta campaña exclusivamente para Randazzo, sino que se repartan y tratar de ningunear a Randazzo, de alguna manera en una pelea que pareciera no es importante, yo creo que es el candidato de ella, y no tengo dudas que en las PASO van a votar por Ishii, como quedó demostrado en el acto de su lanzamiento y ayer en el acto de Cristina donde estaba todo José C. Paz; me parece que vamos a enfrentar a Cristina a través de Ishii, primero en las PASO y después a quien decida ella, porque me parecería como que después de lo de ayer creo que a último momento del sábado, me parece que no va a ser la candidata Cristina del espacio que ella encabeza”, remarcó.

La lista tresarroyense

Respecto al armado de lista en Tres Arroyos, dijo “nosotros bien, en el grupo nuestro siempre ha estado el Gallego Fernández y Julito Garrido, que son nuestros hombres de confianza y ellos son los que están eligiendo candidatos, y seguramente van a anunciar quién es el candidato en el transcurso de estos días y la lista completa”.

“El hombre para reconstruir al PJ y ganarle a Macri es Randazzo”

Finalizo afirmando que “no es lo que nos hubiera gustado, nos hubiera gustado dar debate y dar una pelea dentro del PJ en una primaria, pero en este caso nos cambiaron la cancha, y vamos a jugar porque estamos convencidos que el peronismo puede volver a ser gobierno en 2019, y que el hombre para reconstruirlo, y la figura para ganarle a Macri, es Florencio Randazzo”.