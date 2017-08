Alerta por las múltiples estafas con la modalidad “Cuento del tío” en Tres Arroyos y la zona

La Jefatura Comunal de Policía de Tres Arroyos, lleva a conocimiento de la población que en los últimos días se han dado varios hechos delictivas de estafas mediante la modalidad “Cuento del tío” en nuestra localidad y ciudades de la zona.

En esta modalidad de robo los mal vivientes, como primera medida, se comunican telefónicamente con personas, generalmente de avanzada edad, haciéndose pasar por familiares y mediante engaños logran conocer si las víctimas poseen dinero o joyas, y con dichos de que tienen un amigo empleado bancario, arreglan un día y un horario para la visita en el domicilio particular con distintas artimañas tales como: Cambio de billetes viejos por nuevos, controlar que los billetes no sean falsos, reducir la cantidad de billetes cambiándolos por nuevos de $500, traslado de joyas a cajas de seguridad, entre otras.

En la mayoría de los casos coincide el argumento de que los estafadores deben llevarse el dinero a la entidad bancaria para realizar personalmente la transacción.

También se han dado casos en los que los delincuentes se hacen presentes en un domicilio, diciendo que son escribanos de algún familiar con los fines de solicitar la suma de dinero para ser resguardados con los ahorros de la persona que ellos dicen representarlos; logrando su cometido de engañar a los vecinos.

Ante estas circunstancias se recomienda no abrir la puerta, ni dejar ingresar a ninguna persona ajena a su núcleo familiar o conocido, ante cualquier duda dar aviso inmediato a los siguientes números telefónicos: 101 Emergencias-02983-433333 O 0800 Denuncias (2223242).