Alerta por llamadas telefónicas que piden datos personales con fines espurios

Una mujer denunció un presunto intento de estafa telefónica, mediante la cual pretendían obtener datos sensibles sobre ella aludiendo una cobertura por una tarjeta de crédito. Identificada como Estela, contó que “me llamaron hace unos días dos veces, desde números celulares de Buenos Aires. Un hombre me dice que, por ser titular de una tarjeta internacional, había sido beneficiada con una cobertura. En cuanto le respondí que no soy titular de ninguna tarjeta, cortó. Me volvieron a llamar de otro número similar y no atendí. Hasta que esta mañana, una mujer que me llamó por mi nombre me dijo lo mismo. Le pregunté por cuál de las tarjetas me llamaba, y me respondió ‘por la que usted está usando en este momento’. Le respondí que era Visa, y entonces me indicaron que desde el mediodía iba a contar con una cobertura médica, y me especificó los planes. Entonces me pidió unos datos para corroborar y asignarme la cobertura, fue entonces cuando me negué a dar información y le dije que no era usuaria de ninguna tarjeta. Cuando le insistí en saber de dónde habían sacado los datos, y le aseguré que mi línea telefónica no es con abono, me dijo que era un error del sistema y cortó”.

“Es importante que la gente sepa que nadie viene de bancos o financieras a tu casa a pedirte dinero, nadie te pide datos por teléfono; hay que estar atentos con estas cosas”, reflexionó la vecina.