Alertan a la población por estafas bajo la modalidad “Cuento del Tío”

La Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Tres Arroyos, informa y da alerta a la población, sobre personas foráneas que recorren la ciudad, golpeando puertas de las viviendas, como así también realizando llamados telefónicos, haciéndose pasar como familiares directos de las victimas (hijos, nietos, sobrinos, etc.), o anunciándose que pertenecen a una entidad bancaria.

Estos sujetos aplican dicho ardid para con personas de la tercera edad, solicitando documentación, dinero de distintas monedas y objetos de valor. Esta modalidad denominada “Cuento del Tío”, tiene como finalidad estafar a los desprevenidos que crean en ella.

Se ruega a los vecinos de esta ciudad dar aviso inmediato antes cualquier circunstancia de las antes referenciadas, procediendo a llamar telefónicamente a los siguientes números telefónicos: Emergencias 911, 42-7605 abonado perteneciente a la Sub DDI Tres Arroyos, o al 42-3333, número de la Estación Policial Comunal Tres Arroyos.