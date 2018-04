Alertan acerca de una nueva modalidad delictiva en la ciudad

Uno de los referentes de ‘Tres Arroyos Dona Médula’, Guillermo Jaime, alertó a la comunidad a través de LU 24, acerca de una nueva modalidad delictiva, en la que los malvivientes patean las puertas de ingreso a las viviendas y sustraen los elementos que más cerca están de la misma, para luego darse a la fuga. Afortunadamente, el hecho en su propiedad no logró perpetrarse gracias al rápido aviso de un amigo de la familia que circulaba en cercanías a la casa.

“Ayer a la mañana nos fuimos a trabajar con Verónica como todos los días y a las 9.30 horas tenía que volver a casa por una cuestión particular y cuando estaba a tres cuadras de llegar me llama un amigo y me dice que había alguien en casa que él no conocía, ya que sabe quiénes van. Le digo que no se preocupe porque estaba a solo dos cuadras; el aminoró la marcha y frenó a 50 metros de casa para avisarme de esto, y la o las personas, no recuerda bien, cuando el frenó, se fueron rápido en una moto”, relató.

Jaime, manifestó que cuando legó a su domicilio, le habían pateado y dañado la puerta al igual que la cerradura de la misma; “no entraron porque justo pasó ese amigo. Por suerte no nos llevaron nada. Después, vino el trastorno de arreglar todo. Pero es eso, corren; patean la puerta y sacan lo que está más cerca de la misma. Fue a la mañana, en la esquina hay dos semáforos o sea que es un lugar concurrido, en Azcuénaga al 900”, detalló.

Mencionó además que de ahora en más la familia tendrá que rever algunas cuestiones, “pero el común de la gente sale a trabajar afuera y llega un momento en el que decís, puse rejas, alarma, ¿qué más? No sabes qué hacer, porque nos pasa a todo el mundo. No soy el único al que le ha pasado. Nosotros somos personas de trabajo, entonces cualquier cosa que te lleven es difícil de reponerlo. Por más que el seguro después te pague los elementos robados, hay cosas que no tienen valor monetario si te los roban, porque es lo afectivo lo que no recuperas más”.