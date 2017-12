Alertan por casos del “cuento del tío”

Desde la Jefatura Comunal de Tres Arroyos alertan a la población sobre modalidades de estafa o “cuento del tío”.

Este delito se le puede presentar a cualquier persona con variantes pero siempre con el mismo objetivo: engañar, aprovechándose de la inocencia de la gente.

Debe saberse que las personas detrás de estos delitos tienen una gran habilidad para ser creíbles y contar una historia verosímil para llevar a cabo su objetivo.

Por todo esto se recomienda a todos los vecinos y en especial a los “abuelos” estar atentos con la presencia de forasteros o llamados telefónicos.

Por esto mismo aconsejan:

No permitir el acceso a la vivienda a personas ajenas o desconocidas. Suelen hacerse pasar por empleados de Gas Pampeana, vendedores de planes de ahorro, empresas telefónicas, etc.

Tener desconfianza de personas que se presentan con amabilidad y visten bien.

Ante llamados telefónicos no brindar datos personales ni de ningún tipo.

En algunos casos los delincuentes suelen llamar de los penales manifestando que tienen secuestrado algún familiar cercano y le solicitan para que no sufra ningún daño que le hagan una carga virtual a su celular. Se recomienda en estos casos cortar la comunicación y dar inmediato aviso a la policía.

La atención con los vecinos y la buena comunicación con la policía minimizan los riesgos de estafas y de estas modalidades del “cuento del tío”.

Ante cualquier emergencia llamar desde cualquier teléfono al 911 ó, para los vecinos de Tres Arroyos al 423333.