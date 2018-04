Alertan por otro “cuento del tío”: Dicen ser de La Anónima y que otorgan 35 mil pesos

Una nueva forma de estafa baja la modalidad de “cuento del tío” llegó a Tres Arroyos. En este sentido una vecina se comunicó con LU 24 para alertar que “están llamando diciendo que lo hacen desde un call center que corresponde al Supermercado La Anónima porque están haciendo un nuevo spot ya que con tu línea telefónica saliste favorecido y te ganaste 35 mil pesos”. Y agregan que “va a venir la producción a filmarte porque se elige un ganador a nivel provincial. También dicen que el dinero va a estar acreditado hoy mismo en la cuenta y que uno debe dirigirse al cajero, obtener un ticket y enviar la foto del mismo”.

Esta mujer que estuvo atenta y no cayó en el engaño, aseguró que “esto es mentira, hablé con el 0-800 de La Anónima y me comentaron que esto ya ha pasado en otras ciudades como Azul y Olavarría. No están haciendo nada y en caso de hacerlo se contrata a una empresa de publicidad. Tampoco pagan esas cifras”, remarcó.