Alertan sobre campañas de vacunación no oficiales que se difunden por redes sociales

El Centro Municipal de Salud informa a la comunidad, que la campaña de vacunación de sarampión y parotiditis, destinada a jóvenes entre 20 y 24 años que se difunde a través de redes sociales, y no cuenta con identificación de ente gubernamental alguno, no corresponde a nuestro país y que las campañas en ejecución se difunden a través de las vías de comunicación oficial www.centrodesalud.com.ar o facebook: centrodesaludtsas y los medios de comunicación locales.

Se recuerda a la población que el Sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado.

Afecta sobre todo a los niños.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre alta.

Secreción nasal, conjuntivitis y tos.

 Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

Erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo.

¿Cómo se previene?

La vacuna Triple Viral es efectiva en la prevención del sarampión. Esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar, según el Calendario Nacional de Vacunación:

De 12 meses a 5 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna Triple Viral (sarampión-rubéola-paperas).

Mayores de 5 años, incluidos los adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con Doble Viral o Triple Viral.

Las personas nacidas antes de 1965 NO necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus.

Chequear frecuentemente el calendario

Al mismo tiempo se aconseja chequear el calendario de vacunación, sobre todo en caso de niños pequeños. El calendario de vacunación oficial está disponible para descarga en www.centrodesalud.com.ar/segundo-nivel-atencion/servicios/vacunacion