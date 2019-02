Alertan sobre un hombre que ingresó a un patio y simuló ofrecer golosinas a niñas

Un desconocido se introdujo ayer por la tarde en el patio de una vivienda de calle Buchardo al 1100, donde jugaban tres niñas, dos de ellas de 9 años y una de 6, e intentó que las pequeñas se le acerquen simulando ofrecerles golosinas. Ante la presencia del hombre, que les llamó la atención, las nenas alertaron a la tía de dos de ellas, que vive en un departamento en la parte trasera de la vivienda, pero cuando esta mujer salió no logró dar con él.

“Vení preciosa que tengo caramelos para darte”, les decía el individuo a las niñas, según relató la mujer a LU 24. Asustadas, las nenas, que apenas habían permanecido unos diez minutos en el patio, volvieron a ingresar a la casa. Fue alrededor de las 19, y poco después, una de ellas les confesaría a sus familiares que ya había visto a esta persona en una oportunidad anterior.

Estiman en la casa que el desconocido habría ingresado al patio por un acceso desde la calle Mar del Plata. “Estamos preocupados porque si tuviera buenas intenciones, entraría a una casa por donde corresponde y no se ganaría por un descampado. Además nadie puede meterse en el patio de una casa que no es suya y mientras juegan nenas. Se les apareció parado al lado de la pileta, y justo eligió una de las casas del barrio en que más chicos hay”, contó la tía de dos de las chicas a LU 24, preocupada por la situación.