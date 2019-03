Alfredo “Pichi” Fisher: “Garate sostiene que quiere ser candidato a intendente de Tres Arroyos por el PJ”

En una entrevista para el sitio web Todoprovincial.com, el intendente de Laprida, Alfredo “Pichi” Fisher, dijo estar trabajando en la unidad del peronismo y aseguró que lo está haciendo con, entre otros dirigentes, el tresarroyense Pablo Garate, “quien nos sostiene que quiere ser el candidato a intendente en su ciudad Tres Arroyos por el peronismo”.

“Todo aquel que quiera representar al peronismo en esta elección no va a tener otra lugar de significación que no sea lo que acuerde el PJ bonaerense y eso me parece muy bueno. No puede existir un pícaro que diga yo soy peronista, pero me voy a parar de otro lado; ese compañero o sector va a estar jugando para Mauricio Macri o María Eugenia Vidal. Si eso existiera, lo importante de esto es que los votantes tengan en claro a quién representa el Partido Justicialista para darse cuenta quienes son los otros”, dijo Fisher.

Consultado acerca de si se podrá llegar a la unidad con el Frente Renovador, Fisher advirtió que “no voy a decir sí o no, porque no soy quien. Lo que si te puedo asegurar es que nosotros venimos trabajando dentro la sexta sección con el diputado del FR, Pablo Garate, quien nos sostiene que quiere ser el candidato a intendente en su ciudad Tres Arroyos por el peronismo. También en el congreso del PJ estuvieron Victoria Donda, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Facundo Moyano y hasta el propio intendente de Tigre, Julio Zamora. Es toda gente que fue elegida por el Frente Renovador con una visión peronista y el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires hoy tiene esa función, la de contener y abrirle las puertas a todos los sectores”.

Panaderías en problemas

Por otra parte, también hizo referencia al impacto de la crisis económica en Laprida, y ejemplificó con la situación de las panaderías, similar a la que dirigentes del sector plantearon días pasados en Tres Arroyos.

“Tenemos una grave crisis en el sector comercial, y una grave crisis de empleo y la cadena de pagos se está resintiendo cada vez más. La situación económica es cada vez más compleja. Te pongo un claro ejemplo de la situación, las panaderías, que han cerrado varias en mi distrito, las que no cerraron dejaron de hacer 1200 kilos de pan, para hacer 300 solamente. Porque tienen que pagar cuentas de gas y de luz que son inalcanzables, pero el problema además es que todos sus clientes tienen que pagar los servicios que son cada vez más caros y no les alcanza para ir a comprar facturas o un kilo de pan como era antes, y ahora van y compran 300 gramos”, señaló el jefe comunal lapridense.

Fuente: Todo Provincial