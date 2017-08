Algarabía en el bunker de 1País por el resultado electoral

“No tenemos palabras para agradecer a todo el mundo, estamos ante la gran oportunidad tuvimos un resultado amargo en 2015 y ahora estamos para pelear palmo a palmo, con nuestro trabajo y de la gente común, que nos ha dado un gran espaldarazo, lo de Cambiemos puede haber sido por el arrastre a nivel nacional, pero reitero que ha sido en Tres Arroyos fruto de un gran espaldarazo”, dijo el legislador Pablo Garate que irá por un nuevo período a la Cámara Baja bonaerense.

“Estamos muy contentos y muy tranquilos por el resultado a nivel nacional, ya que en Bahía Blanca fue un resultado adverso pero acá estamos en un 22 por ciento, esto es fruto del trabajo de Pity Federico, de Sergio Soulé, Matías Fhurer y yo como diputado que dijimos siempre que nuestra premisa es que vinimos a la política a trabajar y de ahí no nos vamos a mover”, dijo.

“Pity” Federico: “Siento un gran compromiso por la gente que me está respaldando”

Por su parte, el candidato a concejal en primer término, Julio “Pity” Federico, expresó: “Quiero agradecer a todos los compañeros, es una gran elección pero cuando uno trabaja a esto lo valoran y ahora siento un gran compromiso porque la gente me está respaldando por el trabajo que hice este año y medio en el Concejo Deliberante”.

“Tengo un perfil muy bajo a pesar de la responsabilidad que me dieron y esto es un trabajo de hormiga, tal vez no lo esperábamos, pero estamos muy felices, quiero agradecer a los fiscales, a mis compañeros de los barrios, siento una emoción muy profunda pero siento que la gente valoró el trabajo nuestro, siempre trabajamos por el Pueblo de Tres Arroyos, esto es una inyección anímica muy grande para el espacio que conduce Pablo; permitime saludar a Matías Meo Guzmán porque han ganado y hay que ser respetuoso de esas cosas, por el respeto puesto en la campaña, y que el vecino de Tres Arroyos tenga la tranquilidad que este grupo va a ser muy responsable”, concluyó.