“¿Alguien sabe la historia completa?”: Carta esclareciendo la situación de la denunciante, Laura Carzoglio

En la mañana de hoy, Laura Carzoglio, en diálogo con nuestra emisora a través de una nota que ella misma pidió, dio a conocer lo que a su criterio fue un caso de violencia de género que se dio en nuestra ciudad en los últimos meses tras haberse encontrado con su auto abollado en la noche de ayer. A raíz de hacerse pública la situación a través de una publicación de la propia Laura Carzoglio en su red social de Facebook y la nota realizada en LU 24, se generaron muchas controversias por lo que algunos allegados a Carzoglio y al acusado, salieron a aclarar la situación. A través de una carta enviada a nuestro mail, Ana Inés Gargaglione hizo su descargo:

Queridos lectores: Ante todo quiero aclarar que estoy a favor de la lucha contra la violencia de género, pero en el caso que está circulando, ¿alguien sabe la historia completa? Porque veo que todos hablan, pero ni siquiera conocen al acusado, yo sí, y también conozco a la denunciante, Laura Carzoglio. Esta mujer por años manipuló a todo su familia, incluido él, el acusado, del que hablan sin conocer, el que sufrió violencia de género y no se animó ni a defenderse. Este caso ya está judicializado, los dos tienen una protección.

Esta mujer hizo muchísimas denuncias a lo largo de toda su vida, siempre tiene algún problema, sabe muy bien como manipular a la gente que la rodea, siempre para su beneficio. Hizo muchas cosas que yo vi, que no estaban bien, riéndose a las espaldas de la gente, siempre cercanos, la mayoría familiares, como yo, pero no le hablan, ya no quieren más problemas, ni mentiras, se cansaron.

¿Les parece bien que porque sea mujer tienen que defenderla sin saber que pasó? Sin saber si fue el acusado el que le hizo algo, sin pruebas, o si fue otra persona que está cansada de sus mentiras, de sus llamadas, de su manipulación, de sus denuncias, de que los investiguen con perfiles truchos de Facebook, de todo.

A veces antes de acusar hay que ver los dos lados de la historia, porque no siempre es lo que parece.

Ana Inés.