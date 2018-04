Allanaron el Sindicato Empleados de Comercio: “Que la gente se quede tranquila que está todo en orden”, dijo Di Palma

En la tarde de ayer, se concretó un allanamiento en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio, en el marco de una denuncia por el delito de “acción pública, estafa y defraudación especial, administración desleal” en perjuicio del gremio. Dicho procedimiento judicial fue ordenado por el Fiscal, Dr. Facundo Lemble. La denuncia fue realizada por quien fuera el ex tesorero de la entidad gremial, Luis Cravenna, contra quien fuera el anterior Secretario General, Carlos Barroso, y el propio Roberto Di Palma, dirigente actual, entre otros miembros.

Respecto a la cuestión, Roberto Di Palma, Secretario General, informó a LU24 que ayer “se apersonó el Secretario del Fiscal y solicitó la documentación que fue entregada porque no hay nada que esconder. Está todo en regla, pero no pudimos ver el expediente porque ayer era dia previo al feriado y nuestro abogado se apersonará y tomará lista de lo que hay y supuestamente se denuncia. Estamos tremendamente tranquilos que tenemos una administración organizada desde todo punto de vista. Se dio enseguida la documentación y esperaremos al miércoles”, expresó.

Según indicó, pidieron comprobantes de pago “y nosotros no manejamos efectivo, porque hacemos todo a través de bancos, también solicitaron recibos de sueldo, de proveedores y libros de actas de mandatos anteriores y del mío. Que la gente se quede tranquila que está todo en orden”, sostuvo.

“El denunciante, es el perdedor de la elección anterior”

“El denunciante es el anterior tesorero; el perdedor de la elección anterior y seguramente tienen que ver algo con eso. Pero no nos preocupa, nosotros estamos trabajando con proyectos que tienen que ver con los afiliados y esto pone en la comunidad un tema de duda que no es así. Nosotros no tenemos nada que esconder, al contrario. No hubo ningún inconveniente. No sabíamos, ni imaginábamos nada de esto. Porque incluso hay un tramo de esta denuncia, cuando esta persona era tesorero de este sindicato, con lo cual sería una especie de autodenuncia. Es inentendible, creo que tiene que ver con el resultado de las elecciones”.