Allema: “Tengo miedo por mi familia, Vespa anda en la calle”

Diego Allema, quien fuera baleado en medio de un episodio ocurrido en 2018 en un taller del barrio Boca, pidió explicaciones a la Justicia, debido a que el agresor Brian Vespa “anda en la calle, y quiero saber con qué fundamento la Fiscal lo largó, tengo miedo por mi familia”.

“Quiero que me digan porqué está suelto, lo vi por mi casa, tengo temor por mis hijos, me dijeron que anda con una pistola, quiero saber, que salga a la luz, en otro momento capaz que lo hubiera resuelto de otra manera, por mano propia, pero ahora pienso en mi familia, y nada más”.

Desde su lugar de internación, dada las complicaciones en su salud luego de ser atacado a los tiros, Allema a su vez expresó no contar con novedades de la defensora oficial, “lamentablemente no tengo porque se enoja cuando yo le digo las cosas como son, y no me quiso asistir más, no sé si habrá otro y si no tendré que juntar plata para pagar a alguien”, y también tuvo conceptos para la Policía: “pienso que esto es una ‘tumbeada’”, dijo.