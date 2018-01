Altos rindes de cosecha colapsaron la cantidad de camiones para transportar cereales

Mario Rodríguez, a cargo de la Seccional Tres Arroyos de la Asociación de Transportistas de Cereales Oleaginosos y Afines – ATCOA, entrevistado por LU 24 sostuvo que ante los altos rindes que ha tenido el cultivo tanto de cebada como de trigo, se superó la capacidad de camiones destinados al transporte de los cereales mencionados.

“Estamos súper contentos; casi han sido dos cosechas en una con un rinde de 7 mil kilos la cebada y 6 mil el trigo, ya estamos en un 85 % de la cosecha de la primera y en un 55 % en la del trigo; hemos trabajado súper bien, y tenemos que agradecer la predisposición de la gente de Maltería para tener reuniones, y pudimos acceder a unos cuatrocientos camiones; todavía nos falta mucho porque vinieron muchos camiones de afuera, y no tienen siquiera una ducha para bañarse, eso me deja muy asombrado, es una vergüenza; yo he ido a trabajar a otros lados y es distinto, hoy en Barrow hay más de cien camiones y no hay baños, en tanto Maltería puso baños químicos, en Galoma”.

“Colapsó la posibilidad de transportar”

“Colapsó todo”, dijo Rodríguez. “Hubo días en que si tenías 500 camiones no alcanzaban, hoy llamaron de Copetonas para que carguen trigo para Pilar, no tenemos camiones, el rinde colapsó la posibilidad de transportar, yo tengo asociados de Oriente, Copetonas, y recibo llamados constantes porque no hay camiones, desde la CATAC, Jatip me pedía que mandara camiones porque no había”.

“Sin oblea, sin aprietes”

Rodríguez explicó que “hace rato que no existe el pago de la oblea, eso quedó en la historia; ahora estamos cobrando lo que corresponde, hace rato que no hacemos un paro como sucedía antes; andan unos whatsapp diciendo que se cobraban adicionales, siempre se quejan los que no se pueden quejar, primero que otorguen beneficios, estuvimos quince años tirados por la borda, no tienen personería jurídica, por lo que primero tienen que defender al camionero, no apretarnos como sucedía anteriormente; nosotros cobramos al asociado voluntario de Tres Arroyos que quiera asociarse, y hoy tenemos en la zona unos 2000 asociados; todos los camioneros se vinieron conmigo, ya que podemos cambiar y engomar las unidades, siempre estoy con ellos, hoy estamos con cien camiones en Barrow porque se rompió una noria en los silos de Cooperativa Agraria”.

“El que tenga cualquier duda que pase por Olivero - Duggan 580, ahí está nuestra sede”, y la personería jurídica tiene el número 19.201”, concluyó.