Ambrosius: “La distribuidora mayorista no nos cortará el servicio eléctrico, arreglamos pago en 12 cuotas”

CELTA acordó un plan de pago para pagar a la distribuidora de energía

Ante la noticia que en algunas cooperativas eléctricas del país corren riesgo que les corten la luz a toda la ciudad en diversas provincias por millonarias deudas acumuladas, LU 24 consultó al presidente del Consejo de Administración de la CELTA, la entidad local a cargo del servicio eléctrico, Nicolás Ambrosius, quien desestimó que esa posibilidad se de en la ciudad y las localidades en que se presta el servicio , ya que se ha logrado un acuerdo para un pago en doce cuotas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico – CAMMESA.

El directivo de CELTA a su vez, afirmó desconocer el porqué la Provincia no autoriza rápidamente la aplicación de los aumentos, lo que produce un desfasaje que acumula la deuda.

“Esto complica màs al usuario, porque ve incrementado el valor de la factura, incluso ahora que ha aumentado el valor nuevamente, pero quiero llevar la tranquilidad de que en Tres Arroyos no ocurrirá lo que sucede en otros lugares como reflejan los medios”.

“No importa que sea publica la deuda que uno tiene”, dijo y sostuvo que “luego de la reunión que tuvimos días pasados con APEBA, sabemos muchas cooperativas se encuentran en esa situación la provincia no deja cobrar el aumento hasta pasados cuatro meses”.

Anticipó que “la próxima semana haremos una reunión de delegados para que no se genere ningún tipo de temor que se corte la luz en Tres Arroyos. Ya está arreglado el pago en doce cuotas”.

Asimismo, Ambrosius destacó: “Los usuarios pueden ver que la Cooperativa, dentro de ese escenario negativo, ha tenido una buena inversión para que el servicio sea bueno, a través de una buena inversión efectuada en el gobierno pasado y también por el aporte de la cuota capital que hicieron los asociados durante tanto tiempo; en eso estamos y vamos a seguir trabajando, pero quiero decirles a los asociados que la luz no se va a cortar”.