Ambrosius respaldó al municipio por obras inconclusas: “La responsabilidad primaria está en el Estado nacional”

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos, Nicolás Ambrosius, también se sumó a dar su opinión sobre las obras inconclusas en la ciudad y aseguró por LU 24 que “la responsabilidad primaria está en el Estado nacional”.

“Tiene que quedar muy en claro que la responsabilidad no está en la Municipalidad de Tres Arroyos, si bien es cierto que los contratos se firman con la Municipalidad, en la caso de la Cooperativa nosotros firmamos con la Municipalidad el contrato, pero esto viene de la Nación y la Nación fue el que embarcó para que se realice está obra a los distintos municipios. Entonces ahora la responsabilidad primaria está en el Estado nacional, eso tiene que quedar en claro porque si no se le empieza a echar las culpas a los intendentes y no es así”, dijo.

En cuanto a la decisión que tomó la empresa Vial Agro sobre no terminar la obra de pavimento de 180 cuadras, Ambrosius expresó: “Creo que uno tiene que hacer un esfuerzo y tratar de terminar las obras, porque esas obras en algún momento se van a cobrar, va en el criterio de cada empresa. En el caso de la Cooperativa las obras la va a terminar porque es una cosa súper necesaria para toda la población y de alguna manera se tomó la decisión de terminarlas con mucho esfuerzo, pero son criterios diferentes y son todos respetables, entendibles”.

Y agregó que el caso de la Cooperativa es distinto porque “las obras después queda como un capital para la cooperativa porque la Municipalidad se lo cambia por acciones a la Cooperativa. El caso de Vial Agro es un poco diferente, no soy quien para opinar si tiene que seguir o no. Lo que me da lástima es que estas obras que están empezadas no se terminen porque ahí perdemos todos”.

También hizo referencia a las declaraciones de la diputada de Cambiemos Rosío Antinori quien aseguró que por las obras inconclusas “la responsabilidad es del Intendente que tiene que gestionar”. Ambrosius consideró: “Acá no se trata de gestión porque la gestión ya fue hecha, que es usar la plata que se recibió y certificar la obra que se hizo. Una vez que está adjudicada la obra y está por la mitad, es una cuestión de certificar y mostrar que uno gastó la plata que le dieron y le sigan dando la plata para que se termine”.

“Esperemos que esto se resuelva cuanto antes porque es para beneficio de todos”, cerró.